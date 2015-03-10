中国货币市场：IPO申购首日资金平稳应对，逆回购量价持稳影响有限

路透北京3月10日 - 中国银行间市场周二早盘主要回购利率继续小降，新一轮IPO申购正式开启，加之有逆回购到期，场内资金需求不减，但由于机构供给仍充裕，整体流动性稳中偏松；而早间公开市场继续维持小量平价的逆回购操作，对流动性影响较小。

交易员认为，明后天将迎来新股资金冻结高峰，但由于此前机构多有准备，且节后现金回流仍在持续，料届时流动性能平稳应对。

“资金没有之前猜测的那么紧，整体偏平衡，大行和(中小)商业银行都能出。”北京一基金交易员称。

中国央行公开市场周二继续少量平价操作，基本符合市场预期。交易人士表示，新股集中申购期流动性面临一定挑战，虽然随着节后现金回流等资金供给有改善迹象，但资金价格仍居高不下，央行延续投放表明并不会对市场袖手旁观，但规模有限谨慎心态仍存。

北京另一基金交易员则提到，相较昨天的泛滥态势，早盘的隔夜资金供需略有收敛，或因明日的大量IPO推升了对隔夜品种的需求；价格方面，除隔夜资金较便宜，其他期限品种价格依旧高企，“7天期资金的话，找基金公司这边借 ，估计（回购利率）得6%。”

华南一银行交易员则认为，资金价格的回落还需要依靠流动性总量的扩充，“必须要有量啊，光调价格没有用，我觉得未来还是会有降准这些的 。”

东方证券等19家公司的网上网下申购日将集中在周二至周四，此为今年第三批新股IPO。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:41 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.3338 3.3385 -0.47

七天 4.7298 4.7522 -2.24

14天 4.7389 4.8263 -8.74

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.7000 0.6000 +410.00

七天 7.1000 6.9350 +16.50

14天 5.0800 5.1600 -8.00

回购定盘利率

其中:隔夜 3.4500 3.4300 +2.00

七天 4.8000 4.8100 -1.00

14天 5.0500 5.0000 +5.00

Shibor

其中:隔夜 3.3500 3.3810 -3.10

七天 4.7630 4.7730 -1.00

三个月 4.8988 4.8979 +0.09