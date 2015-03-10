中国货币市场：IPO申购首日资金平稳应对，逆回购量价持稳影响有限

台湾经济指标预测--5月3日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周
路透北京3月10日 - 中国银行间市场周二早盘主要回购利率继续小降，新一轮IPO申购正式开启，加之有逆回购到期，场内资金需求不减，但由于机构供给仍充裕，整体流动性稳中偏松；而早间公开市场继续维持小量平价的逆回购操作，对流动性影响较小。
交易员认为，明后天将迎来新股资金冻结高峰，但由于此前机构多有准备，且节后现金回流仍在持续，料届时流动性能平稳应对。
“资金没有之前猜测的那么紧，整体偏平衡，大行和(中小)商业银行都能出。”北京一基金交易员称。
中国央行公开市场周二继续少量平价操作，基本符合市场预期。交易人士表示，新股集中申购期流动性面临一定挑战，虽然随着节后现金回流等资金供给有改善迹象，但资金价格仍居高不下，央行延续投放表明并不会对市场袖手旁观，但规模有限谨慎心态仍存。
北京另一基金交易员则提到，相较昨天的泛滥态势，早盘的隔夜资金供需略有收敛，或因明日的大量IPO推升了对隔夜品种的需求；价格方面，除隔夜资金较便宜，其他期限品种价格依旧高企，“7天期资金的话，找基金公司这边借 ，估计（回购利率）得6%。”
华南一银行交易员则认为，资金价格的回落还需要依靠流动性总量的扩充，“必须要有量啊，光调价格没有用，我觉得未来还是会有降准这些的 。”
东方证券等19家公司的网上网下申购日将集中在周二至周四，此为今年第三批新股IPO。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:41 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.3338 3.3385 -0.47
七天 4.7298 4.7522 -2.24
14天 4.7389 4.8263 -8.74
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 4.7000 0.6000 +410.00
七天 7.1000 6.9350 +16.50
14天 5.0800 5.1600 -8.00
回购定盘利率
其中:隔夜 3.4500 3.4300 +2.00
七天 4.8000 4.8100 -1.00
14天 5.0500 5.0000 +5.00
Shibor
其中:隔夜 3.3500 3.3810 -3.10
七天 4.7630 4.7730 -1.00
三个月 4.8988 4.8979 +0.09
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 华小萌; 审校 边竞)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周
路透台北5月3日 - 台湾货币市场周三及本/下提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单5,162亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 下提存期 **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)5,084.8亿台币： 05/04 2,975.8亿台币 05/05 2,508.5亿台币 05/08 1,408亿台币 05/09 797.5亿台币 05/10 803.5亿台币 05/11
路透上海5月2日 - 中国财政部周三将招标新发一年、10年固息国债。路透调查显示，随着周二午后国债期货转跌，现券收益率加速上行，周三MLF(中期借贷便利)到期是否续做亦添资金面不确定性，预计新发国债定位将跟随二级走高，两期债中标利率预测均值分别为3.15%和3.50%。