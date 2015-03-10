《全球汇市》美元兑欧元和日圆触及多年高位，澳元因中国数据走低

台湾经济指标预测--5月3日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周
美元全线上涨已令澳元处于不利地位，加上中国公布的工业生产者出厂价格指数(PPI)表现黯淡，导致澳元兑美元 跌至五周低点0.7630美元。
澳元走势通常会受到中国经济表现的影响。
在澳洲央行上月将利率降至纪录低位后，澳元的吸引力被削弱。澳元若跌破0.7627美元，可能会下探六年低点。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0791 1.0850 -0.54 -10.80 1.2097
美元/日圆 121.76 121.15 +0.50 +1.74 119.68
欧元/日圆 131.39 131.46 -0.05 -9.25 144.78
美元/瑞郎 0.9908 0.9856 +0.53 -0.33 0.9941
英镑/美元 1.5078 1.5128 -0.33 -3.18 1.5573
美元/加元 1.2638 1.2600 +0.30 +8.78 1.1618
澳元/美元 0.7645 0.7701 -0.73 -6.40 0.8168
新西兰元/美元 0.7297 0.7352 -0.75 -6.41 0.7797
澳元/日圆 93.090 93.300 -0.23 -4.77 97.750
新西兰元/日圆 88.850 89.070 -0.25 -4.78 93.310
英镑/日圆 183.59 183.28 +0.17 -1.50 186.38
澳元/新西兰元 1.0474 1.0449 +0.24 +0.05 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜/王丽鑫/李爽/秦德兴/汪红英；审校 张荻/郑茵/龚芳/徐文焰)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周
路透台北5月3日 - 台湾货币市场周三及本/下提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单5,162亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 下提存期 **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)5,084.8亿台币： 05/04 2,975.8亿台币 05/05 2,508.5亿台币 05/08 1,408亿台币 05/09 797.5亿台币 05/10 803.5亿台币 05/11
路透上海5月2日 - 中国财政部周三将招标新发一年、10年固息国债。路透调查显示，随着周二午后国债期货转跌，现券收益率加速上行，周三MLF(中期借贷便利)到期是否续做亦添资金面不确定性，预计新发国债定位将跟随二级走高，两期债中标利率预测均值分别为3.15%和3.50%。