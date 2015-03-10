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亚洲 | 2015年 3月 10日 星期二 12:46 BJT

《全球汇市》美元兑欧元和日圆触及多年高位，澳元因中国数据走低

美元全线上涨已令澳元处于不利地位，加上中国公布的工业生产者出厂价格指数(PPI)表现黯淡，导致澳元兑美元 跌至五周低点0.7630美元。

澳元走势通常会受到中国经济表现的影响。

在澳洲央行上月将利率降至纪录低位后，澳元的吸引力被削弱。澳元若跌破0.7627美元，可能会下探六年低点。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0791 1.0850 -0.54 -10.80 1.2097

美元/日圆 121.76 121.15 +0.50 +1.74 119.68

欧元/日圆 131.39 131.46 -0.05 -9.25 144.78

美元/瑞郎 0.9908 0.9856 +0.53 -0.33 0.9941

英镑/美元 1.5078 1.5128 -0.33 -3.18 1.5573

美元/加元 1.2638 1.2600 +0.30 +8.78 1.1618

澳元/美元 0.7645 0.7701 -0.73 -6.40 0.8168

新西兰元/美元 0.7297 0.7352 -0.75 -6.41 0.7797

澳元/日圆 93.090 93.300 -0.23 -4.77 97.750

新西兰元/日圆 88.850 89.070 -0.25 -4.78 93.310

英镑/日圆 183.59 183.28 +0.17 -1.50 186.38

澳元/新西兰元 1.0474 1.0449 +0.24 +0.05 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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