《全球汇市》美元兑欧元和日圆触及多年高位，澳元因中国数据走低

美元全线上涨已令澳元处于不利地位，加上中国公布的工业生产者出厂价格指数(PPI)表现黯淡，导致澳元兑美元 跌至五周低点0.7630美元。

在澳洲央行上月将利率降至纪录低位后，澳元的吸引力被削弱。澳元若跌破0.7627美元，可能会下探六年低点。