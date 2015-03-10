中国金融：将于年内推出人民币跨境支付系统--外管局局长

路透北京3月10日 - 中国外汇管理局局长易纲周二向路透证实，中国将于年内推出人民币跨境支付系统（CIPS）。

“我们预计是今年可以推出来，准备年内要推出。”易纲在两会（全国人大和政协会议）间隙称。但他并未回应具体的推出时间。