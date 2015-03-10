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亚洲 | 2015年 3月 10日 星期二 12:38 BJT

中国金融：将于年内推出人民币跨境支付系统--外管局局长

路透北京3月10日 - 中国外汇管理局局长易纲周二向路透证实，中国将于年内推出人民币跨境支付系统（CIPS）。

“我们预计是今年可以推出来，准备年内要推出。”易纲在两会（全国人大和政协会议）间隙称。但他并未回应具体的推出时间。

三位熟悉情况消息人士稍早曾对路透表示，备受期待的中国人民币跨境支付系统已经准备就绪，可能最早在9月或10月推出，并已经选定20家银行参与测试。该系统将促进人民币在国际支付中的使用。 （完）

浏览中国两会相关报导，请点选 (发稿 侯向明； 审校 林高丽)
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