更新版 1 -欧洲个股：瑞信执行长Dougan即将离任，由保诚执行长Thiam接替

台湾经济指标预测--5月3日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周
(新增细节)
路透苏黎世/香港3月10日 - 知情人士告诉路透，瑞士信贷 执行长Brady Dougan最快将于周二离任，之后由英国保诚集团 执行长Tidjane Thiam接替他的职务。
Thiam曾在科特迪瓦(象牙海岸)担任部长，从2007年起执掌保诚集团。在金融领域，鲜有保险业的执行长跨界进入银行业担任最高职务，Thiam这次到瑞信堪称屈指可数的例子之一。瑞信目前正面临美国惩罚以及越来越严格的监管审查。
Thiam在2010年试图收购友邦保险(AIA) 的努力遭到股东反对，虽然没有战胜股东的意见，但Thiam致力于将亚洲作为提振获利的一个重要市场，这个策略已经给投资者带来了回报。
“Tidjane将带来更广阔的视野，”美国穆迪投资服务公司(Moody's)副总裁Sally Yim表示，“瑞信在这些年来不断遭遇各样的问题，一个拥有多种背景经历的人员，将有能力从全新的角度检视瑞信的策略。”
保诚集团按市值计算是英国最大的保险商，该集团拒绝就此事发表评论。瑞信也拒绝发表评论。
保诚集团周二在申报文件中称，集团在香港挂牌的股票已经暂停交易，等待公告发出。
从2007年开始执掌瑞信，在金融危机爆发后，Dougan是继续担任全球性银行CEO的三人之一，另外两人是摩根大通CEO迪蒙(Jamie Dimon)和高盛集团CEO布兰克梵(Lloyd Blankfein)。
但Dougan自去年就面临辞职压力，当时瑞信与美国当局达成25亿美元的和解协议，受到的指控是瑞信帮助一些美国人通过秘密账户逃税。
虽然在此案件上，瑞信董事会对这位美国籍CEO表示了支持，Dougan在瑞士却受到一些政界人士和媒体的指责。（完）
(编译 高琦 审校)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周
路透台北5月3日 - 台湾货币市场周三及本/下提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单5,162亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 下提存期 **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)5,084.8亿台币： 05/04 2,975.8亿台币 05/05 2,508.5亿台币 05/08 1,408亿台币 05/09 797.5亿台币 05/10 803.5亿台币 05/11
路透上海5月2日 - 中国财政部周三将招标新发一年、10年固息国债。路透调查显示，随着周二午后国债期货转跌，现券收益率加速上行，周三MLF(中期借贷便利)到期是否续做亦添资金面不确定性，预计新发国债定位将跟随二级走高，两期债中标利率预测均值分别为3.15%和3.50%。