更新版 1 -欧洲个股：瑞信执行长Dougan即将离任，由保诚执行长Thiam接替

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路透苏黎世/香港3月10日 - 知情人士告诉路透，瑞士信贷 执行长Brady Dougan最快将于周二离任，之后由英国保诚集团 执行长Tidjane Thiam接替他的职务。

Thiam曾在科特迪瓦(象牙海岸)担任部长，从2007年起执掌保诚集团。在金融领域，鲜有保险业的执行长跨界进入银行业担任最高职务，Thiam这次到瑞信堪称屈指可数的例子之一。瑞信目前正面临美国惩罚以及越来越严格的监管审查。

Thiam在2010年试图收购友邦保险(AIA) 的努力遭到股东反对，虽然没有战胜股东的意见，但Thiam致力于将亚洲作为提振获利的一个重要市场，这个策略已经给投资者带来了回报。

“Tidjane将带来更广阔的视野，”美国穆迪投资服务公司(Moody's)副总裁Sally Yim表示，“瑞信在这些年来不断遭遇各样的问题，一个拥有多种背景经历的人员，将有能力从全新的角度检视瑞信的策略。”

保诚集团按市值计算是英国最大的保险商，该集团拒绝就此事发表评论。瑞信也拒绝发表评论。

保诚集团周二在申报文件中称，集团在香港挂牌的股票已经暂停交易，等待公告发出。

从2007年开始执掌瑞信，在金融危机爆发后，Dougan是继续担任全球性银行CEO的三人之一，另外两人是摩根大通CEO迪蒙(Jamie Dimon)和高盛集团CEO布兰克梵(Lloyd Blankfein)。

但Dougan自去年就面临辞职压力，当时瑞信与美国当局达成25亿美元的和解协议，受到的指控是瑞信帮助一些美国人通过秘密账户逃税。

虽然在此案件上，瑞信董事会对这位美国籍CEO表示了支持，Dougan在瑞士却受到一些政界人士和媒体的指责。（完）