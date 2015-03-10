中国汇市：美元强势难碍人民币早盘小幅走升

路透香港3月10日 - 中国人民币兑美元即期 早盘跟中间价相背而行，小幅走升，而中间价则连续四日下跌。交易员称，尽管美元强势，然早盘有几家国有大行在银行间市场上持续结汇促人民币小幅走稳。

“近期人民币即期市场波动不大，几家国有大行持续在结汇，促人民币小幅走升。”一位股份制银行交易员称。

他表示，近期人民币走势需关注客盘是结汇多还是售汇多，以及国际美元强弱，近期国际美元强势促人民币中间价低开，而人民币即期仍在小幅升势表明盘中维稳因素存在。

中国2月CPI(居民消费价格指数)同比涨幅自逾五年低位回升。分析人士多认为，这主要归因于春节因素的影响，并不意味着通胀下行的风险得到明显缓解。这亦推动澳元跌至五周低位，也给美元带来支撑。

北京时间12:37，人民币兑美元即期报6.2633元，上日收报6.2644元；今日人民币兑美元中间价 为6.1572元，已连续四日走跌，上日为6.1563元。

全球汇市，美元兑日圆和欧元周二徘徊在数年高位附近，最初因获利了结走低，但在主要经济体货币政策分化的基本主题主导下，很快再度站稳脚跟。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.4010/6.4060，较上日尾盘为6.3980跌0.05%。

北京时间12:46，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 报在6.2741/65元，上一交易日尾盘报6.2717元。