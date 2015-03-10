中国汇市：美元强势难碍人民币早盘小幅走升

台湾经济指标预测--5月3日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周
路透香港3月10日 - 中国人民币兑美元即期 早盘跟中间价相背而行，小幅走升，而中间价则连续四日下跌。交易员称，尽管美元强势，然早盘有几家国有大行在银行间市场上持续结汇促人民币小幅走稳。
“近期人民币即期市场波动不大，几家国有大行持续在结汇，促人民币小幅走升。”一位股份制银行交易员称。
他表示，近期人民币走势需关注客盘是结汇多还是售汇多，以及国际美元强弱，近期国际美元强势促人民币中间价低开，而人民币即期仍在小幅升势表明盘中维稳因素存在。
中国2月CPI(居民消费价格指数)同比涨幅自逾五年低位回升。分析人士多认为，这主要归因于春节因素的影响，并不意味着通胀下行的风险得到明显缓解。这亦推动澳元跌至五周低位，也给美元带来支撑。
北京时间12:37，人民币兑美元即期报6.2633元，上日收报6.2644元；今日人民币兑美元中间价 为6.1572元，已连续四日走跌，上日为6.1563元。
全球汇市，美元兑日圆和欧元周二徘徊在数年高位附近，最初因获利了结走低，但在主要经济体货币政策分化的基本主题主导下，很快再度站稳脚跟。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.4010/6.4060，较上日尾盘为6.3980跌0.05%。
北京时间12:46，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 报在6.2741/65元，上一交易日尾盘报6.2717元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完） (记者 赵红梅; 审校 林高丽)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周
路透台北5月3日 - 台湾货币市场周三及本/下提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单5,162亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 下提存期 **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)5,084.8亿台币： 05/04 2,975.8亿台币 05/05 2,508.5亿台币 05/08 1,408亿台币 05/09 797.5亿台币 05/10 803.5亿台币 05/11
路透上海5月2日 - 中国财政部周三将招标新发一年、10年固息国债。路透调查显示，随着周二午后国债期货转跌，现券收益率加速上行，周三MLF(中期借贷便利)到期是否续做亦添资金面不确定性，预计新发国债定位将跟随二级走高，两期债中标利率预测均值分别为3.15%和3.50%。