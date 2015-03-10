美国金融：CFPB称仲裁条款影响民众诉讼权益，可能提出新规定

美国人事：参议院投票确认克莱顿为SEC主席，最快周四正式上任
路透华盛顿5月2日 - 美国参议院周二投票确认由克莱顿(Jay Clayton)担任美国证券交易委员会(SEC)主席。SEC负责监督华尔街并制定相关规则。
路透华盛顿3月10日 - 美国消费者金融保护署(CFPB)周二表示，企业运用仲裁条款来回避诉讼，夺走了消费者上法院诉讼的权益，且提供给消费者的救济亦不大。
CFPB上述研究结果，使得该机构采取规范争端前仲裁(pre-dispute arbitration)措施的可能性大为增加；美国企业多表示，争端前仲裁将有助于避免零星诉讼，并可降低法务成本。
不过这项措施已经面临来自国会议员以及联邦监管机构的批评，他们认为人们应有权选择是否要上法院、还是要藉由仲裁解决争端。
消费性银行业者协会(Consumer Bankers Association)主席暨执行长Richard Hunt在一份声明中辩称，数十年的经验已经证明，仲裁是消费者迅速解决与企业间争端的最佳且最能够负担得起的方式。
CFPB已就支票帐户、信用卡、预付卡、发薪日贷款和民间学生贷款、以及移动通讯服务等仲裁条款进行研究，发现许多消费者签订了仲裁协议，但知道仲裁协议内容或了解其影响的人却不多。
CFPB主管Richard Cordray在一份声明稿中指出，“如今我们的研究已经完成，我们将会考虑接下来该采取哪些适当的举动。”(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
路透华盛顿5月2日 - 美国参议院周二投票确认由克莱顿(Jay Clayton)担任美国证券交易委员会(SEC)主席。SEC负责监督华尔街并制定相关规则。
标售日 发行种类 宣布日 结算日 05/08/2017 13周和26周期国库券 05/04/2017 05/11/2017 05/09/2017 三年期公债 05/03/2017 05/15/2017 05/09/2017 四周期国库券 05/08/2017 05/11/2017 05/10/2017 10年期公债 05/03/2017 05/15/2017 05/11/2017 30年期公债 05/03
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