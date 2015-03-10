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亚洲 | 2015年 3月 11日 星期三 07:05 BJT

****澳新经济指标预测--3月11日-3月18日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值
        
    3月9日当周
    
    3月10-11日    
    2330 澳洲消费者信心指数                             3月             --       +8.0%
    
    3月11日(三)    
    0030 澳洲房屋融资                                   1月           -2.0%      +2.7%
             投资性房屋融资                                             --       +6.0%
    2000 新西兰央行利率决定                              --           3.50%      3.50%
    
    3月11-15日    
    2100 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月)                2月             --       -1.0%
                            (较上年同期)                                --       +7.5%

    3月12日(四)
    0030 澳洲就业人口(万人)                             2月         增加1.5   减少1.22
              全职就业人口(万人)                                        --    减少2.81
              就业参与率                                              64.8%      64.8%
              失业率                                                   6.3%       6.4%
    1100 新西兰制造业表现指数                           2月             --        50.9

    3月13日(五)
    0200 新西兰公债外资持有比例                         2月             --       63.6%
    
    3月16日当周
    
    3月16日(一)
    0030 澳洲新车销售                                   2月             --       -1.5%
    
    3月17日(二)
    2145 新西兰经常帐(亿新西兰元)                    第四季             --    赤字50.1
                                   截至12月31日的年度经常帐             --    赤字60.9
    
    3月18日(三)
    2145 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季)             第四季             --       +1.0%
                                (较上年同期)                            --       +3.2%
    (完)
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