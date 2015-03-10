澳新经济指标预测--3月11日-3月18日****

标题新闻：TPP的剩余成员国在加拿大开会，讨论美国退出后如何促进本地区的自由贸易
注：TPP为跨太平洋伙伴关系协定的英文简称。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月9日当周 3月10-11日 2330 澳洲消费者信心指数 3月 -- +8.0% 3月11日(三) 0030 澳洲房屋融资 1月 -2.0% +2.7% 投资性房屋融资 -- +6.0% 2000 新西兰央行利率决定 -- 3.50% 3.50% 3月11-15日 2100 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月) 2月 -- -1.0% (较上年同期) -- +7.5% 3月12日(四) 0030 澳洲就业人口(万人) 2月 增加1.5 减少1.22 全职就业人口(万人) -- 减少2.81 就业参与率 64.8% 64.8% 失业率 6.3% 6.4% 1100 新西兰制造业表现指数 2月 -- 50.9 3月13日(五) 0200 新西兰公债外资持有比例 2月 -- 63.6% 3月16日当周 3月16日(一) 0030 澳洲新车销售 2月 -- -1.5% 3月17日(二) 2145 新西兰经常帐(亿新西兰元) 第四季 -- 赤字50.1 截至12月31日的年度经常帐 -- 赤字60.9 3月18日(三) 2145 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 -- +1.0% (较上年同期) -- +3.2% (完)
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* 标售标的：央行364天期存单 * 标售时间：周三(3日) * 标售金额：1,700亿台币 * 预测区间：0.50%附近 * 受访机构：六家 路透台北5月2日 - 台湾央行周三(3日)将标售1,700亿台币一年期定存单，较上月增加1 00亿台币。路透调查结果显示，本次一年期定存单加权平均得标利率中值料落在0.50%附近 。 路透周二访谈六家金融机构，包括三家本地银行及三家外商银行，预估这次利率大区间 在0.49-0.52%。 台湾央行4月底标售的182天期国库券，决标贴现率为0.330%，低于市场预期 。3月底一年期定存单标售的加权平均得标利率0.518%，高标在0.527%。 台湾央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单。2014年2月增至1,20 0亿台币；2015年3月起提高到1,300亿台币、6月起增至1,500亿台币；2016年2月起增至1,60 0亿台币，仅2017年1月因农历春节因素而降
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