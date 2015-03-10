中国金融：防止不良压力影响银行转型，工行已有应对措施--工行副行长

路透北京3月10日 - 中国市值最大银行--中国工商银行 副行长张红力周二表示，经济新常态下银行不良贷款压力加大，要防止不良问题影响银行转型，工行目前已有措施执行。

张红力在两会间隙对路透表示，伴随经济周期，银行业出现不良压力很正常。目前，工行资产质量在中国银行业中不错。

对于不良资产处置，他认为，中国过去处置银行不良资产的经验可以应用于当前新常态下；目前提出的信贷资产证券化是一种化解不良资产的方式，是不是符合标准的ABS定义不重要，重在实用。

工行董事长姜建清两会期间曾表示，该行不良贷款从去年情况看确有上升的迹象，现正采取一些措施积极防范，风险应该是可控的。

张红力表示，随着中国居民收入水平提高，存款理财化是趋势，工行已经有一系列应对措施。

此前，按市值计中国第二大银行--建设银行 行长张建国表示，为应对利率市场化挑战，商业银行应提高风险定价能力，创新利率风险对冲工具；同时，要加快建立存款保险制度，防范系统性风险。

中国银监会年初公布数据显示，截止2014年12月末，中国商业银行不良贷款率为1.25%，为四年半高点，较年初上升0.25个百分点。（完）