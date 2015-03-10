中国金融：防止不良压力影响银行转型，工行已有应对措施--工行副行长

台湾经济指标预测--5月3日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周
路透北京3月10日 - 中国市值最大银行--中国工商银行 副行长张红力周二表示，经济新常态下银行不良贷款压力加大，要防止不良问题影响银行转型，工行目前已有措施执行。
张红力在两会间隙对路透表示，伴随经济周期，银行业出现不良压力很正常。目前，工行资产质量在中国银行业中不错。
对于不良资产处置，他认为，中国过去处置银行不良资产的经验可以应用于当前新常态下；目前提出的信贷资产证券化是一种化解不良资产的方式，是不是符合标准的ABS定义不重要，重在实用。
工行董事长姜建清两会期间曾表示，该行不良贷款从去年情况看确有上升的迹象，现正采取一些措施积极防范，风险应该是可控的。
张红力表示，随着中国居民收入水平提高，存款理财化是趋势，工行已经有一系列应对措施。
此前，按市值计中国第二大银行--建设银行 行长张建国表示，为应对利率市场化挑战，商业银行应提高风险定价能力，创新利率风险对冲工具；同时，要加快建立存款保险制度，防范系统性风险。
中国银监会年初公布数据显示，截止2014年12月末，中国商业银行不良贷款率为1.25%，为四年半高点，较年初上升0.25个百分点。（完）
(发稿 李贺；审校 黄凯)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周
路透台北5月3日 - 台湾货币市场周三及本/下提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单5,162亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 下提存期 **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)5,084.8亿台币： 05/04 2,975.8亿台币 05/05 2,508.5亿台币 05/08 1,408亿台币 05/09 797.5亿台币 05/10 803.5亿台币 05/11
路透上海5月2日 - 中国财政部周三将招标新发一年、10年固息国债。路透调查显示，随着周二午后国债期货转跌，现券收益率加速上行，周三MLF(中期借贷便利)到期是否续做亦添资金面不确定性，预计新发国债定位将跟随二级走高，两期债中标利率预测均值分别为3.15%和3.50%。