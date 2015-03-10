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货币新闻 | 2015年 3月 10日 星期二 13:33 BJT

南非汇市：兰特兑美元跌至13年低点，因美国升息前景提振美元走强

路透约翰内斯堡3月10日 - 南非兰特兑美元周二刷新13年低点，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)或将从年中开始升息的预期，提振美元继续强劲上扬。(完)

(编译 王兴亚；审校 张若琪)
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