路透调查：韩国央行本周料维持政策利率不变，但4月或将降息

台湾经济指标预测--5月3日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周
* 33位受访者中有29位认为韩国央行周四将维持指标利率不变 * 29位分析师中有19位预计降息时间落在2015年第二季 * 韩国央行3月12日召开政策会议 路透首尔3月10日 - 路透调查显示，韩国央行周四的政策会议料将维 持利率不变，但预计央行下月更新经济预估值时将下调政策利率，以反映 经济复苏比最初预计的还要迟滞。 受访的33位分析师中，有29位称韩国央行3月12日会议将维持货币政 策利率 在2.00%不变，连续第五个月按兵不动。 另外四位分析师认为央行可能降息至记录低点1.75%。 然而，本项调查中认为央行将按兵不动的分析师中，有19位认为央行 会在4月或者第二季某个时点降息。 韩国央行1月的最新经济预估中，把今年的成长率从3.9%下修至3.4% ，并称整个2015年各季度的经济成长率料保持在约1%。 “降息的压力仍在。本月初的经济数据比预想中的糟糕，如今市场觉 得该是政府和央行有所作为来刺激经济的时候了。”法国兴业银行分析师 说。 “韩国央行不得不盯着美国联邦储备理事会(FED)何时将升息。韩国 央行可以降息的时机，将只有今年上半年。” 本次调查中，仅有一位券商预计央行将维持政策直到今年稍晚升息， 六位受访者称央行今年内都将维持利率不变。(完) (编译 李婷仪 审校 孙茉莉)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周
路透台北5月3日 - 台湾货币市场周三及本/下提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单5,162亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 下提存期 **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)5,084.8亿台币： 05/04 2,975.8亿台币 05/05 2,508.5亿台币 05/08 1,408亿台币 05/09 797.5亿台币 05/10 803.5亿台币 05/11
路透上海5月2日 - 中国财政部周三将招标新发一年、10年固息国债。路透调查显示，随着周二午后国债期货转跌，现券收益率加速上行，周三MLF(中期借贷便利)到期是否续做亦添资金面不确定性，预计新发国债定位将跟随二级走高，两期债中标利率预测均值分别为3.15%和3.50%。