路透调查：韩国央行本周料维持政策利率不变，但4月或将降息

* 33位受访者中有29位认为韩国央行周四将维持指标利率不变 * 29位分析师中有19位预计降息时间落在2015年第二季 * 韩国央行3月12日召开政策会议 路透首尔3月10日 - 路透调查显示，韩国央行周四的政策会议料将维 持利率不变，但预计央行下月更新经济预估值时将下调政策利率，以反映 经济复苏比最初预计的还要迟滞。 受访的33位分析师中，有29位称韩国央行3月12日会议将维持货币政 策利率 在2.00%不变，连续第五个月按兵不动。 另外四位分析师认为央行可能降息至记录低点1.75%。 然而，本项调查中认为央行将按兵不动的分析师中，有19位认为央行 会在4月或者第二季某个时点降息。 韩国央行1月的最新经济预估中，把今年的成长率从3.9%下修至3.4% ，并称整个2015年各季度的经济成长率料保持在约1%。 “降息的压力仍在。本月初的经济数据比预想中的糟糕，如今市场觉 得该是政府和央行有所作为来刺激经济的时候了。”法国兴业银行分析师 说。 “韩国央行不得不盯着美国联邦储备理事会(FED)何时将升息。韩国 央行可以降息的时机，将只有今年上半年。” 本次调查中，仅有一位券商预计央行将维持政策直到今年稍晚升息， 六位受访者称央行今年内都将维持利率不变。(完) (编译 李婷仪 审校 孙茉莉)