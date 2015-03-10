日本债市：公债价格下滑，指标10年期日债收益率升至四个月高点

台湾经济指标预测--5月3日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周
超长期券种价格亦跌。
20年期公债收益率 一度升5个基点至1.265%，为2月17日以来最高。30年券收益率 也一度升5个基点至1.540%，亦为2月17日以来最高。
周一公布的一份日本央行调查显示，大多数日本政府公债交易商认为债市没有发挥应有功能，买/卖价差不是很窄 。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.030% +1.5 0.015%
五年期公债 0.140% +2.5 0.115%
10年期公债 0.470% +4.5 0.425%
20年期公债 1.260% +4.5 1.215%
30年期公债 1.535% +4.5 1.490%
10年期公债期货 <0#JGB:> 146.88 -0.38 147.26
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李婷仪/张若琪 审校 于春红)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周
路透台北5月3日 - 台湾货币市场周三及本/下提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单5,162亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 下提存期 **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)5,084.8亿台币： 05/04 2,975.8亿台币 05/05 2,508.5亿台币 05/08 1,408亿台币 05/09 797.5亿台币 05/10 803.5亿台币 05/11
路透上海5月2日 - 中国财政部周三将招标新发一年、10年固息国债。路透调查显示，随着周二午后国债期货转跌，现券收益率加速上行，周三MLF(中期借贷便利)到期是否续做亦添资金面不确定性，预计新发国债定位将跟随二级走高，两期债中标利率预测均值分别为3.15%和3.50%。