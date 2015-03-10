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亚洲 | 2015年 3月 10日 星期二 13:53 BJT

日本债市：公债价格下滑，指标10年期日债收益率升至四个月高点

超长期券种价格亦跌。

20年期公债收益率 一度升5个基点至1.265%，为2月17日以来最高。30年券收益率 也一度升5个基点至1.540%，亦为2月17日以来最高。

周一公布的一份日本央行调查显示，大多数日本政府公债交易商认为债市没有发挥应有功能，买/卖价差不是很窄 。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.030% +1.5 0.015%

五年期公债 0.140% +2.5 0.115%

10年期公债 0.470% +4.5 0.425%

20年期公债 1.260% +4.5 1.215%

30年期公债 1.535% +4.5 1.490%

10年期公债期货 <0#JGB:> 146.88 -0.38 147.26

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李婷仪/张若琪 审校 于春红)
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