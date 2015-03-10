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货币新闻 | 2015年 3月 10日 星期二 14:17 BJT

国际油市：布兰特原油期货持稳于58.50美元上方，受中国数据支撑

0542 GMT，布兰特原油 微升0.03美元至每桶58.56美元，日内稍早曾攀升至58.72美元。该指标油价上周跌4.6%，创1月9日止当周以来最大周度跌幅。

美国原油 涨0.11美元至每桶50.11美元，上日收高约1%。交易商表示，能源信息供应商Genscape报告称，美国原油期货交割地库欣上周原油库存温和增加，这对美国原油期货构成支撑。

投资者现在等待美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)的一周库存报告，寻找油价走向线索。

根据一项路透调查，美国上周原油库存料连续第九周增加。

美元 强势继续抑制油价涨幅。分析师表示，美元对油价的影响盖过地缘政治紧张局势的影响。(完)

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(编译 于春红/王兴亚；审校 龚芳/张若琪)
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