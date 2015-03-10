离岸人民币：1月渣打人民币环球指数环比升2.3%，创八个月最大涨幅--渣打

路透北京3月10日 - 渣打银行 最新公布数据显示，1月渣打人民币环球指数升至2,137点水平，较上月增长2.3%，为八个月来最大升幅。跨境人民币付款是指数上升主要动力，外汇交易紧随其后。
渣打银行提供给路透的报告称，各市场的离岸人民币存款表现参差，香港一月份人民币存款按月下跌2.2%，而台湾和韩国第四季放缓后录得轻微上升；韩元兑人民币直接交易继续表现强劲，每日平均交易量由12月份的8.8亿美元上升至三月份9.74亿美元。
报告认为，中国监管当局对调整美元兑人民币 波幅区间的时间表和态度将十分审慎，短期离岸人民币流动性将维持紧张。
“中国疲弱的经济增长和通胀前景，加上宽松的货币政策，增强美元兑人民币短期升势的预期。”报告称，“由于人民银行官员近日言论示意没有急切性扩大汇价波幅，因此渣打相信当局对调整区间的时间表和态度将十分审慎，预计最快要到2015年下半年。”
近期人民币兑美元即期汇价接近浮动区间波幅上限，令市场推测内地有机会再度扩大汇率浮动区间。
报告并认为，短期离岸人民币流动性将维持紧张。因人民币汇率持续受压，离岸汇价较在岸价仍然出现折让；同时，沪港通北向交易量超越南向，令资金持续从离岸市场通过资本帐户流出。离岸人民币利率过去几星期在历史高位徘徊。
报告还显示，韩元兑人民币直接交易继续表现强劲，贸易结算方面虽然发展较慢，但随着政府推出更多优惠政策例如减低市场庄家交易费用，银行将鼓励更多企业客户以人民币进行结算。
渣打于2012年11月推出渣打人民币环球指数。指数覆盖七个主要的人民币离岸市场，包括香港、伦敦、新加坡、台北、纽约、首尔和巴黎；计算四项业务的增长，包括存款（财富储存）、点心债券和存款证（融资工具）、贸易结算和其他国际付款（国际商贸）以及外汇（交易渠道）。（完）
(发稿 倪蔚丹；审校 曾祥进)