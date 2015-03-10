离岸人民币：1月渣打人民币环球指数环比升2.3%，创八个月最大涨幅--渣打

重温稿-台湾货币市场：短率维持区间低位，月初资金更宽裕短票利率高位下移

* 短率维持区间低位 * 月初过后银行料先负数操作 * 短票利率区间高位下移 * RP主要交易利率移向区间低位 记者 高洁如 路透台北5月2日 - 台湾银行间短率周二大致维持区间低位。资金调度人士表示，月初资金情势更加宽松 ，银行拆入意愿不高，致使部分资金无法有效运用。市场资金充裕，料过了月初后银行负数操作意愿更高。 他们指出，银行的资金需求没有很高，外商银资金还是很多。市场人士认为，央行开出七天期的定存单， 更有利资金调度配置，因为不至于要如同28天期定存单的配置金额这么勉力维持。此天期更易市场调度。 〞七天很好调度，又不像28天一定要硬撑那个量，因为利率实在太高了，〞一本地大型银行资调人员说。 一位不愿具名央行官员表示，上周五的七天期定存单发行金额逾千亿台币，较先前首次发行的519亿台币 多出一倍以上，当中大部分是从银行过去帮央行代收的隔拆冲销资金移转过来的，央行〞没有扩大冲销规模〞 。 本地时间17:54