版本:
中国
中国汇市 | 2015年 3月 12日 星期四 14:40 BJT

中国数据：2月社会融资规模增量1.35万亿元，比上年同期多4,608亿--央行

路透上海3月12日 - 中国人民银行周四公布，2月社会融资规模增量为1.35万亿元人民币，比上年同期多4,608亿元；当月对实体经济发放的人民币贷款增加1.14万亿元，同比多增5,003亿元。

社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。(完)

欲浏览更多详情,请点选中国央行网站: www.pbc.gov.cn (发稿 吴芳/边竞；审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国汇市

热门文章

编辑推荐

文章推荐