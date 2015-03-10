表格：LME金属库存最新变化--3月10日

金砖国家：5月2日股汇市收盘纵览
路透5月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月2日(周二)走势纵览。
路透伦敦3月10日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)： 品种 最新库存 变动 铜 328,450 +2,400 锡 10,675 +65 铅 213,325 -800 锌 540,800 -2,950 铝 3,917,975 +1,850 镍 432,900 +1,044 铝合金 26,500 持平 NASAA 77,220 -460 注：NASAAC为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 铜 MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD> 铝 MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD> 锌 MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD> 镍 MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD> 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉; 审校 杜明霞)
路透5月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月2日(周二)走势纵览。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月3-5日 0900 英国抵押贷款利率 4月 -- 4.4% 2100 韩国外汇储备(亿美元) 4月 -- 3,753.0 5月3日(三) 0800 德国经季节调整失业人数变化(万人) 4月 减少1.2 减少3.0 未经季节调整失业人数(万人) 257.7 266.2 经季节调整失业率 5.8% 5.8% 经季节调整失业人数(万人)
注：TPP为跨太平洋伙伴关系协定的英文简称。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选