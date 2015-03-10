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货币新闻 | 2015年 3月 10日 星期二 17:09 BJT

表格：LME金属库存最新变化--3月10日

路透伦敦3月10日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           328,450            +2,400
    锡            10,675               +65
    铅           213,325              -800
    锌           540,800            -2,950
    铝         3,917,975            +1,850
    镍           432,900            +1,044
    铝合金        26,500              持平
    NASAA         77,220              -460
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种   库存数据         库存分布              品种      库存数据         库存分布
 铜     MCU-STOCKS     <0#MCUSTX-LOC-GRD>    铅        MPB-STOCKS     <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝     MAL-STOCKS     <0#MALSTX-LOC-GRD>    锡        MSN-STOCKS     <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌     MZN-STOCKS     <0#MZNSTX-LOC-GRD>    铝合金    MAA-STOCKS     <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍     MNI-STOCKS     <0#MNISTX-LOC-GRD>    NASAA     MNA-STOCKS     <0#MNASTX-LOC-GRD>
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     



 (编译 孙茉莉; 审校 杜明霞)
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