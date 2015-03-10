投行观点：中国万亿地方债置换对债市影响有限，待债务甄别结果--中金

路透上海3月10日 - 中国财政部日前批准了1万亿元人民币的地方存量债务置换债券额度，大型投行--中金公司最新报告指出，总体而言，在地方政府债务甄别结果落定、过渡期安排出台之前，1万亿额度的批复对信用债市场的实际影响很小。

短期内市场主要还是以欠配效应占主导，但下半年供给压力会逐渐抬头，能否顺利消化还要进一步看货币政策的后续配套措施。全年看城投板块整体仍有望获得良好的持有回报，但期间由于甄别结果披露和局部领域再融资问题引发的阶段性估值风险仍不能排除。

而且长期看城投板块的萎缩不可避免，明确不属于地方政府债务的城投债的风险处置也会越来越市场化。因此该投行维持年度策略报告中“告别城投红利时代，回归风险定价本源”的判断，建议加强对产业债和项目收益类债券相对价值的挖掘。

尽管全国性地方政府债务甄别尚未全部结束，中国财政部即已下达1万亿元地方存量债务置换债券额度，允许地方把一部分到期的高成本债务转换成地方政府债券，以降低利息负担。

本月稍早，本地媒体经济观察网报导，财政部已经批复了3万亿的存量债务置换，其中1万亿的额度已经批复到各省财政厅，西南某省获得300亿的额度。

以下为中金报告全文：

**事件**

3月8日，财政部网站公告财政部新闻发言人就提高赤字率和进一步加大支出强度接受记者采访的新闻稿，稿件内容提到，“报经国务院批准，近期财政部已下达地方存量债务1万亿元置换债券额度，允许地方把一部分到期的高成本债务转换成地方政府债券。”该新闻稿部分印证了之前经济观察网等媒体披露的“财政部已经批复了3万亿的存量债务置换，其中1万亿的额度已经批复到各省财政厅，西南某省获得300亿的额度”的报道。

**点评**

一、以新的规范的地方政府债务替换存量债务是43号文和351号文文中已有之意，不是额外新政。

根据43号文规定：“没有收益的公益性事业发展确需政府举借一般债务的，由地方政府发行一般债券融资，主要以一般公共预算收入偿还。有一定收益的公益性事业发展确需政府举借专项债务的，由地方政府通过发行专项债券融资，以对应的政府性基金或专项收入偿还。”“地方政府举借的债务，只能用于公益性资本支出和适度归还存量债务，不得用于经常性支出。”根据351号文第十一条规定：“财政部门商有关部门对地方政府负有偿还责任的存量债务进行逐笔甄别。其中:（一）通过PPP模式转化为企业债务的，不纳入政府债务。（二）项目没有收益、计划偿债来源主要依靠一般公共预算收入的，甄别为一般债务。如义务教育债务。（三）项目有一定收益、计划偿债来源依靠项目收益对应的政府性基金收入或专项收入、能够实现风险内部化的，甄别为专项债务。如土地储备债务。（四）项目有一定收益但项目收益无法完全覆盖的，无法覆盖的部分列入一般债务，其他部分列入专项债务。”

虽然我们在之前的报告中多次分析过，地方政府债务的界限，尤其是第一类债务的界限至今仍不清晰（详情参考14年12月19日专题报告《地方政府债务界限再探讨》）。但根据以上文件条款就可以肯定，只要是最终被明确属于第一类地方政府债务（即地方政府负有偿还责任的债务），除了部分可能以PPP模式转化为企业债务，其他都会纳入预算管理（可能是一般预算或专项预算）。到期时要么是以地方财政当年预算收入偿还，要么是靠发行正规的地方政府债券偿还（可能是一般债券，也可能是专项债券）。实际上351号文颁布后，包括我们在内的很多机构认为城投债是否能够纳入地方政府债务范围，将成为其信用资质乃至估值的分水岭，正是基于这一判断。至于具体偿还的资金来源是来自于当期预算收入还是新发地方政府债券，对于相关债务资质的影响并没有太大差别。因此，近期财政部答记者问中提到的债务置换，并不是新政策，只是从另一个角度反映出，短期内以新增预算收入来偿还存量债务是不现实的，更多地还是要依靠债务滚动。

二、1万亿的额度是新信息，但之前悬而未决的两个重点问题并未得到解答：具体哪些债务将被置换？是否全部存量债务都以地方政府债券置换的形式处置？

实际上，在43号文和351号文公布之后，市场对于能够确认为地方政府债务的债券信用资质将有大幅提升是有共识的。但担心主要来自于，最终认定的地方政府债务到底有多少？具体到我们持有的债券又有哪些个券能包含内？因为根据13年6月的审计结果，最终被确认为地方政府债务的债券规模显然是小于投资者心目中的地方政府债规模的。本次公布出的3万亿和1万亿的数字看起来非常振奋人心，但实际上并未回答上述问题。也就是说，“将有1万亿企业信用债务变为政府信用债务”，并不意味着，投资者认为的城投债都能变成利率债。

3万亿和1万亿确实是新提出的数字，不过仔细看看13年的地方政府债务审计结果，这也未必是一个非常超预期的金额。因为根据上次的审计结果，截止13年6月末的三类地方政府债务简单加总是17.9万亿，其中第一类政府负有偿还责任的债务是10.9万亿。17.9万亿中，将于2015年到期的三类债务总和是2.8万亿，其中第一类是1.9万亿。也就是说，3万亿的置换额度也就是刚刚能够满足13年审计结果显示的15年三类地方政府债务到期量的处置。不属于地方政府债范围的，或者是属于该范围但将于以后年度到期的债务暂时未能覆盖。

另外这里需要注意的是，14年底地方政府债务金额几乎可以肯定要超过13年审计结果，因此15年的到期量可能比上述2.8万亿和1.9万亿要大。另一方面，在目前的文件中，所有关于存量债务的处置内容都只明确涉及第一类债务，对于第二类和第三类债务语焉不详（比如上文引用的351号文第十一条明确针对地方政府负有偿还责任的债务，351号文中并未涉及第二类和第三类的处置办法），因此我们倾向于认为上述3万亿和1万亿的置换，都只是针对第一类债务的，但由于14年底的地方政府债务甄别结果尚未公布，是否只针对今年年内的到期，目前尚不清楚。从这个角度看，存量地方政府债务的完整处置路径仍不清晰，尤其是具体到每一笔债务，是否属于可能被置换的范围尚未可知。

三、地方政府债券恐怕难以承载全部地方政府债务的滚动，未来还会有更细节的过渡期安排出台，但一切具体安排须以地方政府债务甄别结果落定为前提，而且过渡期融资必将建立在能够清晰监控债务额度的基础上。

按照财政部新闻发言人3月8日的发言，可以确定将有1万亿存量地方政府债务以新发地方政府债券的形式置换。虽然该置换并不增加地方政府债务余额，但对于地方政府债券而言，确是实实在在的净增量。正如中金固收研究利率组在3月6日的专题报告《财政赤字的几个认识小误区》中提到的，尽管按照2015年预算报告，一般地方政府债的净增量为5,000亿，专项地方政府债的净增量为1,000亿，但专项地方政府债可能还不限于弥补上面提到的政府性基金收支差额，还有一个功能是置换存量地方政府债务。

按照新《预算法》的规定，地方政府债务只能通过发行地方政府债的方式来举借，其他的融资途径并不合法，除非财政部给予一定的过渡期。从这个角度而言，今年用于存量债务置换的专项地方政府债的发行量可能会很大。结合财政部确认的1万亿用于置换存量债务的地方政府债券额度，加上之前2015年预算报告中公布的6,000亿新增地方政府债券，2015年的地方政府债券净增量至少应是1.6万亿，其中6,000亿会体现为地方政府债务余额的净增，1万亿不影响地方债务余额。

考虑到利率债往年每年的净增量规模也就只有2万亿左右的量级，新增1万亿以上的净增量已经是一个相当大的供给冲击。而如上文所分析，1万亿可能连覆盖2015年到期的第一类债务都不够，那么完全依靠新发地方政府债券来完成全部存量债务的偿还并不现实，很有可能还需要其他方式来过渡和承接。从目前公布的政策信息来看，存量地方政府债务在到期时可能的处置路径有如下几个：（1）发行地方政府债（包括一般债券和专项债券）募集资金来偿还；（2）转化为PPP项目，发行商业债务来偿还；（3）允许一定期限（比如1-3年内）内符合条件的项目继续通过原有渠道新增地方政府债务；（4）债务重组（比如债务延期、扣减利息等）。

其中（1）和（2）都是351号文第十一条中明确提到的，应该属于主要的处置路径，特别是本次提出的1万亿就是属于第（1）类解决办法。（3）目前没有正式文件提到，但在财政部今年年初开始征求意见的《地方政府债务纳入预算管理暂行办法》中有涉及（详见15年1月12日简评《政府债务预算管理进一步规范，在建工程过渡期融资适度放松》）。该征求意见稿中规定，在2015年12月31日前，保障性住房、公路、水利、土地储备等在建项目，仍可继续按原协议通过贷款举借政府债务。目前该征求意见稿尚未正式下发，不过我们认为在存量地方政府债务甄别结果落定后，允许地方政府继续通过部分原有融资渠道融资的可能性很大。

但需要注意的是，这种过渡期安排一定是有条件有限制的，即不管地方政府债务的承载形式为何（可能是贷款、信托、债券等），在融资在启动前，必须明确其背后的信用性质是地方政府债务，从而便于地方政府债务余额的管理。不属于地方政府债务的融资也必须明确不在该范围内。完全回到过去那种城投平台融资时对于其信用性质语焉不详的情况应该很难出现。

第（4）种路径是楼继伟部长在3月6日就“财政工作和财税改革”答记者问中间接提到的，原话是“一些由银行贷款形成的历史债务，按照契约原则，贷款的合同不能废除，借人家的钱还是应该还的。如果融资平台的情况发生了一些变化，需要进行一些债务重整，那是双方谈判，所以要采取一些过渡性的办法逐步解决。”字面上看，没有排除部分地方政府债务可能需要以延期等债务重组方式解决的可能，这其实是可能会给债权人带来一定损失的。不过考虑到目前尚没有文件正式明确这种解决路径，另外楼部长仅在谈及银行贷款时提及债务重整，因此对于债券市场而言，暂勿需过度担忧。

四、债务置换对于城投债可能通过三个方面产生影响：一是债券兑付风险、二是供给量变化、三是无风险利率（利率债收益率）变化。

1.在债券兑付风险方面，债务置换对于降低地方政府债务系统性风险是有利的，但这是43号文和351号文后已经可以确认的利好，近期的新闻除了1万亿的置换额度外，并未提供新的信息。正如上文所分析，发行地方政府债券偿还到期存量债务，是43号文和351号文中可以确定的存量债务解决路径，至少对于第一类债务是非常明确的，因此近期的相关新闻除了具体置换额度外，并未提供新的信息，而且额度本身与可能的到期量相比，也未必达到了完全覆盖。当然财政部能够明确1万亿的额度，至少说明已经在考虑2015年将要到来的地方政府债务到期高峰的再融资问题，而且地方政府债券的发行量也比前期更加清晰，因此我们仍然维持城投债系统性风险很低，而且第一单城投债违约将发生于产业债违约之后的判断不变。

但考虑到之前的城投债定价已经隐含了很强的政府兜底预期，考虑到地方政府债务甄别结果未确定，全部债务的化解路径仍不清晰，我们对于城投个券不确定性的担忧并未因此而解除。特别是对于今年以来新发的、明确不属于地方政府债务的债券，虽然不一定会违约，但信用资质上应该与纳入地方政府债务的债券有所区别，并在估值上加以反映。

2.在供给量变化方面，考虑到43号文公布后，城投债发行量已经有明显下降，置换政策未必会导致城投债发行量的进一步降低。我们在之前的报告中多次提到，地方政府债务新政将导致城投债供给乃至整个信用债供给的阶段性下降。这一变化其实已经在去年四季度开始逐步显现，今年以来更是表现得非常突出，1-2月各类城投债合计发行量只有500亿，而2014年全年城投债发行量接近1.2万亿（城投债分类为中金固收口径）。这种收缩，主要与监管机构审批时要求较严，对所有涉及存量地方政府债务的企业提高信息披露和增信要求有关，也与城投债替代品种不成熟，项目收益类债券没能及时跟上有关。

实际上，考虑到这种严苛的审批要求可能已经对一些企业的正常融资形成障碍，监管机构已经开始在不违反43号文（即承诺不新增地方政府债务）的前提下，适当放松一些审批要求。比如交易商协会对于涉及第二类和第三类债务的企业，不再要求出具专项说明（详见15年3月6日信用策略双周报《月度到期高峰背后的供给压力缓释与事件风险提升》），另外项目收益债等创新产品的发行管理办法也在积极推进中，未能纳入地方政府债务范围的债务更是有额外滚动的需求。

因此从环比的角度来看，后续城投类债券发行量进一步降低的可能性不大，反而应该会逐步开始恢复。当然我们之前也谈到过，在控制地方政府债务余额的大框架下，任何城投类产品的创新，融资效率都不及原有的城投债，再加上今年开始进入城投债到期高峰，因此单纯从信用债供给来看，总量超过去年的难度仍比较大。

3.用地方政府债券替代包括城投债在内的存量地方政府债务，本质上是将债券市场供给结构从信用债向利率债进行重分类，减少理财资金的配置标的，而增加银行资金的承接压力。在不考虑央行为此进行额外放松操作的前提下，这种替换对于利率债将形成很大的供给压力。因为这部分供给原本是靠理财等广义基金投资者来消化的，但置换为地方政府债后，虽然信用风险下降，但绝对收益率难以达到理财类资金的要求，短期内只能依靠银行等风险偏好较低的投资者群体承接。

如果把信用债和利率债放在一起考虑，我们统计的2014年城投债净增量大约1万亿，当年地方政府债净增量大约3,000亿，两者加总大约1.3万亿。而2015年地方政府债目前看至少净增1.6万亿，扣除城投债到期量大约3,600亿，即使假设2015年城投债没有任何新发，净增量也仍然有接近1.3万亿。而城投债完全不发显然不现实，即使按照1-2月的发行低谷估算，全年发行2,000-3,000亿也不是非常困难，也就是说，置换本身恐怕并不会带来整个债券市场供给量的下降。

那么考虑到置换对利率债的负面影响后，信用债收益率到底会如何变化，就要看在当前的信用利差水平下，由于高票息投资标的减少导致的理财资金的欠配效应，能否抵消基准利率上行的负面效应。而且这个变化是动态的，因为高票息资产的欠配最终可能会导致理财规模增速的放缓和可配置资金的减少，从而导致需求结构的变化。相对而言，存量信用债中能够纳入地方政府债的部分，收益率下行的确定性相对是最强的，因为其风险性质会完成从信用债向利率债的转换。而不属于地方政府债的部分，考虑到置换对利率债可能产生的负面影响，再加上城投债个券的风险性质将伴随甄别结果的披露而重估，未来收益率能否进一步下行以及下行的幅度，主要取决于央行的放松力度，以及理财类资金的欠配程度是否会进一步增加。