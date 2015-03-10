《中国企业债发行日程表》--3月10日

标题新闻：TPP的剩余成员国在加拿大开会，讨论美国退出后如何促进本地区的自由贸易
注：TPP为跨太平洋伙伴关系协定的英文简称。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *南通苏通 9 7 3/17簿记建档 -- AA 3/18-3/20 中信建投证券 科技产业园控股发展 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= *阜新市城 8 7 3/17簿记建档 上限7.78% AA 3/18-3/20 国开证券 市基础设施建设投资 (第3-7年末每年还20%本金) 齐鲁证券 ========================================================================================= *三门县国有 3 7 3/17簿记建档 -- AA- 3/18-3/24 国信证券 资产投资控股 (第3-7年末每年还20%本金/国有土地使用权提供担保) ========================================================================================= 黔南州投资 18 7 3/6簿记建档 6.43% AA 3/9-3/11 国泰君安证券 ========================================================================================= 渭南城建 6 7 3/10簿记建档 上限7.79% AA 3/11-3/13 西部证券 投资开发 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 通辽天诚 8 7 3/10簿记建档 *上限7.40% AA 3/11-3/17 国信证券 城市建设投资 (第3-7年末每年还20%本金) 恒泰长财证券 ========================================================================================= 淳安新安江 11 7 3/10簿记建档 上限7.30% AA 3/11-3/17 财通证券 开发总公司 (第3-7年末每年还20%本金/国有土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 都江堰兴 8 7 3/11簿记建档 *上限6.80% AA 3/12-3/16 海通证券 堰投资 (第3-7年末每年还20%本金/都江堰兴市投资提供担保) ========================================================================================= 临汾市尧 12 7 3/12簿记建档 上限7.78% AA- 3/13-3/16 中德证券 都区投资建设开发 (第3-7年末每年还20%本金/国有土地使用权提供担保) ========================================================================================= 湖南省娄 13 7 3/12簿记建档 上限8.53% AA 3/13-3/19 恒泰长财证券 底经济技术开发投资建设 (第3-7年末每年还20%本金) 华融证券 ========================================================================================= 重庆巴南 6 7 3/12簿记建档 -- AA 3/13-3/19 渤海证券 经济园区建设实业 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 乳山市城 10 7 3/13簿记建档 上限7.50% AA 3/16-3/20 民族证券 市国有资产经营 (第3-7年末每年还20%本金/国有土地使用权提供担保) ========================================================================================= 乌鲁木齐 10 6 3/13簿记建档 -- AA 3/16-3/20 信达证券 国有资产投资 (第3-6年末每年还25%本金) ========================================================================================= 江苏省国 28 5 3/13簿记建档 -- AAA 3/16-3/18 华泰联合证券 信资产管理集团 平安证券 ========================================================================================= 泗洪县宏 10 7 3/13簿记建档 -- AA 3/16-3/18 东方花旗证券 源公有资产经营 (第3-7年末每年还20%本金/国有土地使用权提供担保) ========================================================================================= 遂宁市富 9 7 3/16簿记建档 上限8.08% AA 3/17-3/23 国开证券 源实业 (第3-7年末每年还20%本金) 广发证券 =========================================================================================
以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)
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注：TPP为跨太平洋伙伴关系协定的英文简称。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 标售标的：央行364天期存单 * 标售时间：周三(3日) * 标售金额：1,700亿台币 * 预测区间：0.50%附近 * 受访机构：六家 路透台北5月2日 - 台湾央行周三(3日)将标售1,700亿台币一年期定存单，较上月增加1 00亿台币。路透调查结果显示，本次一年期定存单加权平均得标利率中值料落在0.50%附近 。 路透周二访谈六家金融机构，包括三家本地银行及三家外商银行，预估这次利率大区间 在0.49-0.52%。 台湾央行4月底标售的182天期国库券，决标贴现率为0.330%，低于市场预期 。3月底一年期定存单标售的加权平均得标利率0.518%，高标在0.527%。 台湾央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单。2014年2月增至1,20 0亿台币；2015年3月起提高到1,300亿台币、6月起增至1,500亿台币；2016年2月起增至1,60 0亿台币，仅2017年1月因农历春节因素而降
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