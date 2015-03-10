日韩经济指标预测--3月11日-3月18日****

标题新闻：TPP的剩余成员国在加拿大开会，讨论美国退出后如何促进本地区的自由贸易
注：TPP为跨太平洋伙伴关系协定的英文简称。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月9日当周 3月10日(二) 2350 日本国内企业物价指数(较前月) 2月 持平 -1.3% (较上年同期) +0.5% +0.3% 2350 日本机械订单(较前月) 1月 -4.1% +8.3% (较上年同期) -1.0% +11.4% 3月11日(三) 0300 韩国L货供额(较上年同期) 1月 -- +8.5% 2350 日本大型制造业景气判断指数 第一季 -- 正8.1 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 一周 -- 买超4,709 外国投资日本股票(亿日圆) -- 买超3,505 3月12日(四) -- 韩国央行利率决议 3月 2.00% 2.00% 0500 日本消费者信心指数 2月 -- 39.1 2100 韩国出口物价(较上年同期) 2月 -- -8.5% 进口物价(较上年同期) -- -19.2% 3月13日(五) 0430 日本工业生产 1月修正值 -- +4.0% 产能利用率(较前月) -- +2.0% 3月16日当周 3月16日(一) -- 韩国贸易收支(亿美元) 2月修正值 -- 顺差77 出口 -- -3.4% 进口 -- -19.6% 3月17日(二) 2300 韩国失业率 2月 -- 3.4% 2350 日本贸易收支(亿日圆) 2月 -- 逆差11,770 出口(较上年同期) -- +17.0% 进口(较上年同期) -- -9.0% 3月18日(三) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 -- -1.2% (较上年同期) -- -3.6% 2330 日本路透短观制造业景气判断指数 3月 -- 正11 (完)
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* 标售标的：央行364天期存单 * 标售时间：周三(3日) * 标售金额：1,700亿台币 * 预测区间：0.50%附近 * 受访机构：六家 路透台北5月2日 - 台湾央行周三(3日)将标售1,700亿台币一年期定存单，较上月增加1 00亿台币。路透调查结果显示，本次一年期定存单加权平均得标利率中值料落在0.50%附近 。 路透周二访谈六家金融机构，包括三家本地银行及三家外商银行，预估这次利率大区间 在0.49-0.52%。 台湾央行4月底标售的182天期国库券，决标贴现率为0.330%，低于市场预期 。3月底一年期定存单标售的加权平均得标利率0.518%，高标在0.527%。 台湾央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单。2014年2月增至1,20 0亿台币；2015年3月起提高到1,300亿台币、6月起增至1,500亿台币；2016年2月起增至1,60 0亿台币，仅2017年1月因农历春节因素而降
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