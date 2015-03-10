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亚洲 | 2015年 3月 11日 星期三 07:05 BJT

****日韩经济指标预测--3月11日-3月18日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  
    
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段      预估值       前值   
    
    3月9日当周
    
    3月10日(二)
    2350 日本国内企业物价指数(较前月)                 2月         持平        -1.3%
                             (较上年同期)                        +0.5%        +0.3%
    2350 日本机械订单(较前月)                         1月        -4.1%        +8.3%
                     (较上年同期)                                -1.0%       +11.4%   
    
    3月11日(三)
    0300 韩国L货供额(较上年同期)                      1月          --         +8.5%
    2350 日本大型制造业景气判断指数                第一季          --         正8.1
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                    一周          --       买超4,709
         外国投资日本股票(亿日圆)                                  --       买超3,505
    
    3月12日(四)
     --  韩国央行利率决议                             3月        2.00%        2.00%    
    0500 日本消费者信心指数                           2月          --          39.1 
    2100 韩国出口物价(较上年同期)                     2月          --         -8.5%
             进口物价(较上年同期)                                  --        -19.2%  
    
    3月13日(五)
    0430 日本工业生产                           1月修正值          --         +4.0%
             产能利用率(较前月)                                    --         +2.0%   
    
    3月16日当周
    
    3月16日(一)
     --  韩国贸易收支(亿美元)                   2月修正值          --        顺差77
             出口                                                  --         -3.4%
             进口                                                  --        -19.6%
    
    3月17日(二)
    2300 韩国失业率                                  2月           --         3.4%
    2350 日本贸易收支(亿日圆)                        2月           --    逆差11,770
                 出口(较上年同期)                                  --       +17.0%
                 进口(较上年同期)                                  --        -9.0%
    
    3月18日(三)
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月)             2月           --        -1.2%
                                (较上年同期)                       --        -3.6%
    2330 日本路透短观制造业景气判断指数              3月           --         正11      (完)
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