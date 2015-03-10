投行观点：中国券商牌照向银行开放将从投行业务开始--中金

路透北京3月10日 - 对于中国证监会近日表态研究银行申请券商牌照，中国大型投行--中金公司发布报告指出，券商牌照向银行开放将从投行业务开始，2015年放开经纪业务牌照的概率很小；而交通银行 和兴业银行 最有可能先行进入证券行业。

报告表示，投行业务将是最早对商业银行开放的领域，经纪业务对银行开放时间甚至会晚于对互联网企业。此外，交行规模适中，作为商业银行进入证券领域的试点最为契合；兴业银行与华福证券关系密切，也有可能率先进入证券领域。

目前五大国有银行均在香港设立了海外投行分支，例如工银国际、建银国际、农银国际和交银国际等。近日有传言称兴业银行正考虑收购同属福建国资的华福证券，但该行对此尚未做正面回应。

中国证监会新闻发言人张晓军上周五表示，目前证监会正在现行法律框架下，研究证券期货业务牌照管理制度，以及商业银行等其他金融机构在风险隔离基础上申请证券期货业务牌照有关制度和配套安排，相关研究工作正在进行中，并需履行必要程序。有关政策的公布实施尚无明确时间表。

以下为中金公司报告要点摘录：

金控模式使得协同效应发挥受到限制。金控模式与全能银行模式还存在很大差异，账户完全整合仍然面临监管障碍。此外，在金控模式下，如何建立有效的激励机制来实现协同效应的发挥是很大挑战。简单而言，如果代销其它企业的金融产品能够获得更高的佣金费率和更好地满足客户需求，商业银行分支机构支持兄弟公司的积极性会显着下降。

从商业银行进入基金、信托、保险等行业的经验看，虽然这些子公司凭借母行的渠道和客户优势获得快速发展，但并未显着削弱行业内领先公司的竞争优势。2014年证券业收入2,602亿元人民币，我们估算如果牌照完全放开，商业银行最好情况下能获得25%-30%的收入份额，按照40%的净利润率，这只相当于银行业14年净利润的1%-2%。

证券行业分化加剧，交易性投行和具备复杂产品设计能力的投行才能生存。商业银行凭借资产负债表优势将在FICC（固定收益）业务方面具备强大竞争力，同时在通道型零售业务上也容易获得市场份额上升。