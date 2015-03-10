《SAFT专栏》美国升息前景为欧洲央行QE捎来东风

**欧元区内的困境**

确实，欧元区内仍存在风险。围绕希腊和其债务的各种问题看似得到遏制，但对那些较弱的欧元区主权借款人来说，它们仍有拉升融资成本的力量。欧洲银行业管理局(EBA)上周宣布今年将进行不设区域的压力测试，显示其承认银行业已经有了进步，不过业者在重建资本上还有大量工作要做。

1月欧元区民间业贷款较上年同期增加0.5%，超过12月0.2%同比增幅。家庭贷款亦增加，企业贷款也放慢了下降的步伐。

这符合欧央行1月对银行业放款的调查结果。该调查结果显示，银行放宽条件后贷款需求增加。

甚至近期有关经济中资金流动数据显示，1月欧元区流通资金以及隔夜存款数量较上年同期增加9%，为2011年以来最快。

加之量化宽松政策的影响，或许这个影响是温和的，事况看起来比起去年好上许多。量化宽松若要发挥最大作用，则应该是做为一个加速推进器，而非发动机。

对欧洲央行来说，一大问题是要能找到收购标的。据巴克莱银行计算，约一半的欧元区主权债的收益率为负值，而且欧洲央行买债的规模将超过发售的新债，两者之间的比率是三比一。

其中显而易见的影响是欧元将继续承压，这是欧洲央行所乐见的，因这会减轻通缩压力，使得欧元区出口财更具竞争力。

欧元兑美元周一触及2003年以来最低1.0821。上周美国公布的就业数据显示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将有可能在下周会议上不再需要“耐心”一词，6月或7月或会升息。

不要指望欧洲央行的立场会有突然转变。

欧元区经济太需要曾与其擦肩而过的幸运机遇了。(完)