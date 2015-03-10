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货币新闻 | 2015年 3月 10日 星期二 15:53 BJT

东欧情势：俄罗斯军方在南部Stavropol地区展开演习--俄新社

路透莫斯科3月10日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周二报导，俄罗斯国防部周一称，已在俄国南部Stavropol地区展开军事演习。

报导引述一份声明稿称，演习内容涉及炮兵及多管火箭系统。(完) (编译 蔡美珍；审校 李春喜)
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