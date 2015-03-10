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亚洲 | 2015年 3月 10日 星期二 16:20 BJT

全球金市：金价跌至三个月新低，受美联储加息预期打压

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                      价格     变动   涨跌%   
                                                
    现货金         1161.65    -4.9    -0.42
    现货银           15.71   -0.01    -0.06
    现货铂金       1139.65    -3.6    -0.31
    现货钯金        812.72   -7.28    -0.89
    COMEX期金       1160.7    -5.8     -0.5
    COMEX期银         15.7  -0.076    -0.48
 
    汇率
    欧元/美元       1.0812
    美元指数        97.969

    附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
  
        
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     


 (编译 王洋/白云; 审校 孙茉莉/龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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