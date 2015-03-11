《即时观点6》中国1-2月工业、投资和消费疲弱，稳经济政策需加力

路透北京3月11日 - 中国国家统计局周三公布，1-2月规模以上工业增加值同比增长6.8%，社会消费品零售总额同比增长10.7%，固定资产投资同比增长13.9%，均低于此前市场预期。

统计局同时公布，1-2月房地产开发投资同比增长10.4%，新开工面积同比降17.7%。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

主要数据:

--1-2月工业增加值同比增长6.8%（路透预估中值为增长7.8%）

--1-2月社会消费品零售总额同比增长10.7%（路透预估中值为增长11.7%）

--1-2月固定资产投资同比增长13.9%（路透预估中值为增长15%）

欲浏览1-2月数据详情，请点选

欲浏览工业增加值图表，请点选：link.reuters.com/gam34w

以下为市场人士的评论:

--中信建投研究发展部副总裁 胡艳妮：

从数据看经济还在惯性下滑，预计要到二季度才企稳。从去年四季度开始放松货币政策，其效应估计得到今年二季度才能显现，一般都有滞后性，看投资，贷款增长率低，资金到位率很低，已经到了金融危机时期水平，说明钱没有进到投资。

房地产投资增速去年前高后低，今年走势应该还比较平稳，底部震荡。对经济拖累更大的是去产能，工业投资（占固定资产投资比重约40%）增速降得更多，而去产能有赖于调结构。

鉴于并未看到经济企稳，政策还会进一步宽松，尤其当未来CPI涨幅降至1%以下，宽松政策空间会打开。预计一二季度还会有降准和降息。

--浦发银行金融市场部高级宏观分析师 曹阳：

中国的经济下滑值得担忧，预计一季度单季GDP增速可能跌破7%，这使二季度将成为刺激政策出台的密集期。

固定资产投资增长仅为13.9%，相比2014年15.7%的增长大幅下滑，只有基建投资维持了20%的较高增长。“缺钱和没有需求”成为投资下行的主要原因，制造业和房地产投资下滑趋势依然，增速仅为10.6%和10.4%，具体来看：一方面，固定资产投资到位资金增长仅为6.7%，其中贷款增长仅为0.2%；另一方面，产能过剩的煤炭、钢铁行业出现了较大幅度负增长。此外受制于高库存、销售回暖有限的影响，房地产市场投资难以回暖，领先指标方面，新开工面积下降了19.8%。

经济下行的压力已经传导至消费领域。社会零售销售增速仅为10.7%，奢侈品消费大幅减少，如珠宝、化妆品消费增速仅为-2.4%和9.1%，油价下调和境内出游减少使石油相关制品消费出现6.7%负增长。只有iPhone等消费电子热销，带来通讯器材类销售维持较高34%的增长。

我们认为经济下行压力需要全面政策放松。预计二季度初，积极的财政政策将有所发力，以加速落实去年四季度的七大领域10万亿以上的基础设施投资；针对房地产市场，下调房地产营业税从满五年至二年以下，放宽首付比例促进销售回升或是可能选项；预计货币政策也会增加积极，维持二季度前期降息25个基点判断，此外降准、PSL等增加基础货币投放的宽松政策均是必要的，二季度降准可能性加大。

--国家信息中心经济预测部研究员 闫敏：

数据基本符合预期。消费如果从实际增长速度来看的话，消费还是基本平稳的。影响名义增长的最重要的还是价格因素。工业出厂价格向商品零售价格的传导，这是导致消费市场价格下降的最重要的因素。消费是三大需求中最平稳的。

在去年国家推出一系列刺激房地产市场的政策后，1、2月份的房地产投资数据还是企稳的，没有出现严重的下滑。但相对前两年的增长速度，对整个投资的增长还是有下拉的压力的。

今年制造业投资成为下拉投资最重要的因素。今年的制造业投资速度应该是相对低位了。其中最重要的原因是产能过剩，第二个原因是价格因素。价格问题目前是影响三大需求最重要的短期因素了。整个国际大宗商品价格暴跌已经从制造业投资出现了直接的反映。如果扣除价格因素，下游制造业投资还是比较平稳。

1、2月份基建投资相对平稳。今年年初以来，国家非常重视基础设施的投资，从现在整体投资情况看，符合期望和预期。但是投资里有一个非常重要的问题就是到位资金的问题，可能会影响到后续投资。

从1、2月份的数据来看，出口数据波动相当大，最主要的因素应该是季节性因素，就是春节因素，如果剔除这个因素，以美元计价的出口还是相对稳定的。

现在出口需求的结构性变化，海外市场出现了结构性增长的严重分化，影响到出口产品也出现了变化。工业增加值是相对偏低的速度，春节会对工业增加值数据产生一些干扰。

从今年的政府工作报告，今年GDP（增速目标）下调了0.5个百分点，包括工业、需求的三大增长速度也会有一个回调。目前的增长速度和GDP增长的目标是匹配的。

另外一个原因就是国内大的产业结构的变化，第三产业的比重连续两年超过第二产业，成为支柱产业。从阶段性和规律性发展来看，工业增长速度会出现阶段性回调，这样的工业增加值符合发展规律。

--中信建投证券债券首席分析师 黄文涛:

数据看，经济没有企稳的迹象。此次经济数据还是属于惯性下滑，之前出来的微观数据也不支持经济会企稳。在财政方面，赤字率已经固定，空间有限；同时，地方财政也遇到房地产疲软土地财政走弱等问题。因此，基建稳增长在地方财政配套资金上还是有疑问。

在房地产方面，如果目前量价回升，1至2个季度后房地产投资会企稳。但是，目前房地产的销售低于市场预期。预计在政策的刺激下，二季度经济会进入企稳的轨道，货币政策还是要根据经济运行的情况。此外，外汇占款减少，预计货币政策缺口达到万亿规模，没有货币政策操作，M2很难达到今年目标。

--交银资管高级分析师 陈鹄飞：

经济增速惯性下滑 逆周期政策亟需增效加力。与PPI同比增速加速下滑相一致，前两个月工业增加值增速下探至6.8%，创下2009年6月以来的新低；受融资约束从紧和实际利率被动抬升的不利冲击，前两个月固定资产投资同比增速跌至13.9%，创下2001年“入世”以来的新低；在房地产销售面积的持续负增长和通缩风险预期增强的拖累，前两个月居民消费同比增速也罕见的降至10.7%的近九年低点。面对中国经济增速惯性下滑的风险和压力，逆周期政策亟需增效加力。

--中国银行国际金融研究所研究员 李建军：

消费还可以，其他都比较低。说明情况比我们想的还要严重一些，比较符合PPI下降4.8%的数据。突出的一个问题还是产能过剩问题，不是需求端的问题，是供给端的问题，增长动力不足。

从政策支持角度看，存在渠道不畅的问题，一个是风险比较大，金融机构对放贷的懈怠情绪强，另一方面企业需求比较弱。

尽管PMI还好，但通缩风险仍相对较大，经济下行压力也很大，尽管CPI有所回落，整体一季度维持1%的可能性还是比较大的。

不能因此否定政策的效果，政策是有滞后性的，降息的效果应该在3月份有所体现。此外，还需要进一步放松的政策，人民币贬值不一定成为趋势，企业走出去把资金带出去，或者外资撤离，本身对流动性支持是不够的，加上外占减少，池子里的流动性不足，所以还得降准，进一步放松。

现在政策放松力度还不足，政策效果不足以弥补风险，实体经济还需要进一步降低融资成本，政府仍需要有所作为，凯恩斯主义的步伐应该加快，才能稳定经济的筑底进程，否则形成这种经济下行的预期，就比较危险。也就是不能拘泥于货币政策，财政政策也需要同时加码。

--上海证券首席宏观分析师 胡月晓：

工业、投资、消费全部超市场预期下滑，预示着经济运行状态不佳。作为投资型经济体，未来经济增速回稳还得依靠投资。我们先前就指出，中国经济增速下台阶后的正常区间为6-9%，即使当前增速再略下降，也不用大惊小怪，中国宏观政策需要保持定力，现阶段中国经济发展最主要的任务是实现转型和升级。

为防止经济下行过速，未来在投资上会加大力度，货币政策上还是以价格手段为主。经济平、政策稳的宏观格局下，资本市场调整压力加大。

--海通宏观分析师 姜超、顾潇啸：

工业增速下坠，宽松仍需加码。1-2月工业同比增速坠落至6.8%，远低预期，为近六年来最低水平，预示一季度GDP增速或降至7%左右。

1-2月固定资产投资增速继续下滑至13.9%，产能过剩和企业去杠杆令制造业投资持续低迷，增速仅为10.6%，政策放松带来基建和地产投资短期回升，但未来受到地方融资平台清理约束，基建投资增长恐乏力。

1-2月地产销量增速跌幅扩大至-16.3%，新开工面积同比增速仍为负，给二季度地产投资带来较大隐忧。

前两月仅出口反弹，其他经济指标均下滑，完成全年7%左右增长目标难度加大。仍需加码宽松，一则或加快基建项目，二则或加大降准降息货币政策力度，切实降低社会融资成本。

消费小幅下滑，1-2月社消名义增速10.7%、实际增速11.0%、限额以上增速8.1%，均较14年12月小幅下滑。其中乡村增速继续快于城镇，商品零售增速继续快于餐饮。通讯器材增速38.5%继续领跑，受油价暴跌拖累石油制品下滑6.7%继续殿后，金银珠宝因高基数下滑2.4%。必需品中食品服装下滑而日用品回升，可选品中汽车回升、家电和地产相关商品回落。

经济仍在下行，消费未能幸免，但消费表现远好于工业投资，且通讯等新兴消费抢眼，消费渐成稳增长主力。

--中金宏观团队：

内需疲弱，拖累工业生产同比、环比均大幅下滑。1-2月工业增加值同比增速6.8%，回落1.1个百分点，大幅低于我们和市场预期的8%和7.7%。从环比动能看，1-2月季调后环比增速0.46%，较12月0.75%大幅下滑，增长动能疲弱。1-2月出口交货值同比增速4.2%，上升0.8个百分点，显示内需疲弱是工业增加值增速大幅下滑的关键。

实际利率居高不下，拖累固定资产投资增速大幅下滑。1-2月固定资产投资同比增速13.9%，大幅回落1.8个百分点，显着弱于我们和市场预期的14.8%和15%。固定资产投资环比动能持续下滑，居高不下的实际利率是拖累投资动能的关键。

社会消费品零售总额同比增速年初“季节性”大幅下跌。1-2月社会消费品零售总额同比增速10.7%，大幅回落1.2个百分点，低于我们和市场预期的11%和11.6%。这里面有收入下滑的拖累。但还有一个有趣现象，从2011年开始，1-2月的社会消费品零售总额同比增速均较上年末大幅下滑，今年也不例外。我们认为，这反映了网购的爆发式增长。

网购计入社会消费品零售总额的统计（2014年网上零售额2.8万亿，占比11%），年末（双11，双12）网购同比增速逐年飙升，这造成社会消费品零售总额同比增速年末翘尾，而年初是网购淡季，即便是同比增速，年初也会季节性下滑。

--民生宏观固收团队：

1-2月工业增加值同比增速回落至6.8%。经济内生下行压力不减，继续受房地产投资下行和去产能拖累。

1-2月固定资产投资回落至13.9%。分项看，房地产投资同比增速小幅回落至10.4%。但房地产销售数据十分疲弱，而且3月似乎也不理想，后续还有下降压力。如果房地产销售在二季度不见底，房地产开发投资全年都不见底。总需求羸弱和环保压力产生去产能压力，制造业投资大降至10.6%。

发改委批项目稳增长，但土地财政下行，财政收入放缓，城投债剥离地方政府债务，PPP尚难堪大任，基建投资钱从哪来的问题没解决。政府给的全年固定资产投资目标15%，目前看，除非政策大幅转向，否则完成的可能性不高。

1-2月社会消费品零售总额名义同比继续回落至10.7%。有统计上的原因，基本每年1-2月都会下一台阶。但从历史经验推断，全年消费数据运行中枢应该就在10.5-11%附近，比去年再下一台阶。原因：反腐延续、地产销售相关消费疲弱、经济增长放缓后周期影响居民消费。

近期PMI、出口、CPI等数据的好转让市场开始期待经济复苏，但我们一直坚定认为经济仍有下行压力，货币宽松带动经济反弹只能是美好的愿望，现实依然残酷：房地产销售再度下滑，叠加库存压力，投资全年难见拐点。工业企业库存高企，仍有去库存、去产能压力。外需面临汇率和再平衡压力，只是稳而不强。

当前短端利率太高，弱化降息降准效果，货币政策应继续保持宽松，财政政策也应积极加大稳增长力度，但只是延缓下行幅度。避险类资产利率债、金融债配置价值仍佳。

--申银万国首席宏观分析师 李慧勇：

数据显示经济比较差，工业增加值表现尤其低，接近2009年金融危机时期最严重水平。这意味着政策需要加大马力。

这次数据表现逊色，主要是市场低估了消费在经济周期下滑时的表现，而且出口也逊于预期。一般年初消费会比较强劲，从这一数据看，需要提防消费对经济的拖累。

应坚持房地产去行政化，货币政策上配合降息降准（年内还有两次降息，五次降准），破除垄断，激发市场活力，唯有此，中国经济才有恢复增速的希望。

预计若政策出炉，一季度虽然会是今年低点，但保持7%左右问题不大，二季度经济开始回升，到三季度是阶段性高点。

--首创证券研究所副所长 王剑辉：

整体的数据显示出经济弱势调整的状况没有改变，尽管1、2月份的数据受制于各种因素的影响，如节假日的影响，但是从消费的数据能看出消费的状况显着低于常年的。这个是略微令人担心的。

因为其他的数据可以有季节性影响的下降，但是消费的数据应该是上涨的，这里尽管有价格因素的影响，但整体上还是说明消费的势头不能让人满意，说明经济仍然在寻底过程中，投资者和消费者有观望情绪。

从投资层面，我们认为，今年从经济调控层面，投资的作用会相对比较显着，而且政府在投资方面投入也会有所增大。今年在投资方向上和结构上会和往年有很大的不同。今年主要着重于跟民生更为密切的领域，可能会使一二季度以后的投资将呈现出企稳小幅回升的迹象。

目前看来，所有的问题都是结构性和周期性的，没有出现新增的问题，因此政策会保持平稳的态势，除了在某些方面会出现一些微调。

--中国国际经济交流中心研究员 张永军：

主要经济数据都比较差，说明经济下行压力不仅大，而且还在增大，需要警惕，结合已经公布的贸易数据看，在国际商品价格较低的情况下，进口量并没有明显增加，显示国内需求很弱，下一步还需要货币政策的松动来刺激需求。同时财政政策也要加力，要加快支出进度，尽快形成实际的政府投资规模。

从目前已经公布的数据判断，一季度GDP（增速）落到7%以下的风险在加大。

**相关背景**

--中国今年政府工作报告提出，2015年GDP增长预期目标下调至7%左右，通胀、货币、外贸等预期目标也均下调，以为进一步深化改革和调整经济结构腾挪空间。

--受春节错位和低基数因素影响，中国2月出口增速远超市场预期，而内需持续低迷和商品 价格走低，令当月进口增速创下近六年来最大降幅，贸易顺差因此刷新纪录新高；在经济下行压力加大背景下，货币政策仍需进一步放松。

--中国国家发改委主任徐绍史表示，今年经济增长的预期目标确定7%左右符合中国经济中长期发展规律，其又是预期性的、引导性的。作为发改委有决心、有信心，也有能力在实际工作中来努力取得更好的结果。