重温稿-《中国新债预测》五年续发国债收益率均值3.35%，定位接近二级

* 招标品种: 财政部五年续发国债

* 招标金额: 200亿元人民币

* 招标时间: 周三(11日)10:35-11:35

* 受访人数: 11位(银行、券商)

* 预测区间: 3.30%-3.40%

* 预测均值: 3.35%(按各家机构预测值平均)

路透上海3月10日 - 中国财政部周三将续招标发行五年期固息国债。路透调查显示，降息至今现券整体表现疲弱，但因明日新债招标规模不大，且年初配置盘仍有一定需求，收益率预计与二级水平相去不远，预测均值落在3.35%。

交易员并称，明日有固定资产投资等数据公布，若指标明显偏离预期，不排除新债结果会跟随二级产生波动的可能。

上海一券商交易员认为，按目前市场情况，明日新债定位将主要参照二级。剩余期限近五年的国债在3.365%附近有成交，考虑到手续费因素，“估计(明天)这个可能就是3.34%的水平。”

今日公布的中国2月CPI高于预期，一度推升现券收益率，但随后有所回落。统计局明日还将公布固定资产投资和工业增加值等多项数据。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，五年期品种最新收益率为3.3327%。是次增发债的标的券150003最新报价收益率 在3.3800%/3.3100%。

明日招标新债将采用混合式招标方式，标的为价格；全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。招标当日，原发行的同期国债当日停止交易一天；招标结束至3月16日进行分销，3月18日起与之前发行的同期国债合并上市交易。