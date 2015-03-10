台湾央行：经济稳健成长，通膨走缓--业务报告

路透台北3月10日 - 台湾央行周二提前送交的业务报告中指出，台湾经济稳健成长，通膨走缓；而银行的授信稳定增加，主要国家QE冲击台湾金融市场。

台湾央行总裁彭淮南将于本周四赴立法院业务报告。台湾央行在报告中也表示，油价下跌有助全球景气，惟仍潜藏不确定性。

而业务报告中也指出，逆风操作可提升外汇市场效率，汇率稳定对小型开放经济体很重要。至于台湾的名目利率不高但通膨率低缓，实质利率居中。

台湾央行将于本月26日召开全体理监事会议，去年底央行已连14季将重贴现率维持在1.875%。(完)