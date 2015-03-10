台湾央行：经济稳健成长，通膨走缓--业务报告

金砖国家：5月2日股汇市收盘纵览
路透5月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月2日(周二)走势纵览。
路透台北3月10日 - 台湾央行周二提前送交的业务报告中指出，台湾经济稳健成长，通膨走缓；而银行的授信稳定增加，主要国家QE冲击台湾金融市场。
台湾央行总裁彭淮南将于本周四赴立法院业务报告。台湾央行在报告中也表示，油价下跌有助全球景气，惟仍潜藏不确定性。
而业务报告中也指出，逆风操作可提升外汇市场效率，汇率稳定对小型开放经济体很重要。至于台湾的名目利率不高但通膨率低缓，实质利率居中。
台湾央行将于本月26日召开全体理监事会议，去年底央行已连14季将重贴现率维持在1.875%。(完)
(记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透5月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月2日(周二)走势纵览。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月3-5日 0900 英国抵押贷款利率 4月 -- 4.4% 2100 韩国外汇储备(亿美元) 4月 -- 3,753.0 5月3日(三) 0800 德国经季节调整失业人数变化(万人) 4月 减少1.2 减少3.0 未经季节调整失业人数(万人) 257.7 266.2 经季节调整失业率 5.8% 5.8% 经季节调整失业人数(万人)
注：TPP为跨太平洋伙伴关系协定的英文简称。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选