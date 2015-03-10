《路透晚报》--3月10日日间新闻摘要（国际版）

--香港股市：收低近1%至近两个月低点，银行及地产股领跌

香港股市尾随中国股市走低，收在近两个月低点，银行股领跌，因忧心中国经济放缓。中国2月消费者物价涨幅升至1.4%，高于市场预期，但生产者物价下跌情形加剧，凸显出经济疲态加剧。香港挂牌的地产股亦下跌。标准普尔在一份报告中指出，香港地产销售可能在2015下半年面临更大压力，因利率走高且房市供给增加。恒生指数收盘下跌0.9%至23,896.98点，恒生国企指数重挫1.4%至11,507.63点。

--汇市：美元兑欧元和日圆触及多年高位，澳元因中国数据走低

美元兑日圆触及八年高位，兑欧元触及近12年高位，因主要经济体货币政策分化的主题主导市场走势。中国生产者物价指数显示通缩风险上升，推动澳元跌至五周低位，也给美元带来支撑。美元兑日圆一度高见122.04日圆，为2007年7月以来高位，0851GMT时报121.88，涨幅为0.6%。欧元兑美元跌近1%，至1.0749。美元指数上涨近1%至98.47附近。澳元兑美元跌逾1%至0.7619。

--国际油市：布兰特原油期货下跌，美元走强压抑油价

布兰特原油期货回吐早盘多数涨幅，跌至58美元附近。虽然数据显示中国2月消费通胀复苏，一度提振原油上涨，但美元走强压抑油价。0831GMT，布兰特原油下滑0.4美元至每桶58.13美元，日内稍早曾攀升至58.72美元。美国原油下滑0.23美元至每桶49.77美元。交易商表示，能源信息供应商Genscape报告称，美国原油期货交割地库欣上周原油库存温和增加，这对美国原油期货构成支撑。

--全球金市：金价跌至三个月新低，受美联储加息预期打压

现货金跌至三个月新低，因市场再度预期美国年中将加息，且美元攀升至11年高位。现货金一度跌至12月1日以来最低1,159美元，随后削减跌幅，0832GMT时报1,157.91美元，跌幅超过8美元。

--金属期市：伦敦期铜下跌，因美元走坚

伦敦期铜下跌，美元走强挤压了昨日空头回补带来的涨幅；交易商在等待中国需求浮现的迹象。0825GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌约1%，报每吨5,815美元，前一交易日上涨2.2%。上海期交所交投最活跃的5月期铜上涨约0.5%至每吨42,230元人民币(合6,744美元)，隔夜曾触及一周高点。矿产大国智利遭逢严重旱灾，引发铜供给面的风险。

--欧元债市：二线国家公债收益率创新低，ECB购债提振价格加速上涨

意大利、西班牙和爱尔兰公债收益率周二均跌至纪录新低，昨天欧洲央行(ECB)启动1万亿欧元的公债购买计划，欧元区核心国家公债价格上涨，今天提振二线国家公债上涨。意大利、西班牙和爱尔兰10年期公债收益率分别跌至1.238%、1.179%和0.811%的纪录低点。葡萄牙10年期公债收益率跌至1.72%，接近周五所及的纪录低位1.674%。TRADEWEB数据显示，德国10年期公债收益率亦跌至纪录低位0.28%。