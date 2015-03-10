基金观点：两会后的投资策略不变，香港中资股仍看高一线--安本

路透香港3月10日 - 安本资产管理 周二称，两会后的投资策略没有改变，但中国国内股票估值偏高，而香港中资股更具升值潜力。

安本资产管理中国及香港股票投资部主管姚鸿耀在记者会上称，该行于两会后的投资策略没有改变，仍是着重股票的基本面，而非宏观行情。目前的股市犹如越野场，减息之下投资者盲目追捧高利率、高回报和新题材的股票。

“我们有研究新经济的股票，不过达不到我们的投资标准，例如业绩仍未正常化。”他并指出，“也拜访过几家创业板公司，可是估值很高，买不下手，宁愿等一等，...有时可能要等3-4年。”

安本的投资经理胥珂嘉称，两会围绕中国经济新常态--从高速增长转为中高速增长，经济结构不断优化升级，以及从要素驱动、投资驱动转向创新驱动这三个特点展开，其认为中国在中长期可以找到一条可持续发展的道路，短期来说，内部消费需经历一段痛苦期。

她指出，中国积极的改革方案有利长远增长，减息降准有助金融改革，注册制亦可加快资本市场发展，最难推行就是国企改革，这次在两会上没有具体细节，但方向不变，就是引入市场资金和建立激励机制。

她说，今年中国A股的波动性加大，创业板估值太高也带来一定风险，相比之下，香港H股的2015年预测市盈率为8倍，估值较国内股市便宜，更具升值潜力。

“我们较倾向投资于香港及H股市场。虽然A股市场由炒家主导，但在中国市场进行深入全面的研究后，也渐渐发掘到质素可接受的企业。”她称。

在各个板块之中，安本关注医药保健、保险以及物流。

安本是一家国际性投资管理公司，只提供第三方资产管理，截至2014年底为止其在管资产达5,041亿美元。该公司自1997年起管理专注中国股市的投资组合，所持有中国资产总值62亿美元，所投资香港公司总值187亿美元。（完）