台湾汇市：台币实质交易走弱但幅度有限，央行静观其变未插手促贬

* 韩元继续大贬破1,120，但台币跟贬有限

* 外资汇出但不算多，出口商抛汇渐弱

* 央行静观盘势暂未促贬

* 明日实质交易区间估31.520-31.600

路透台北3月10日 - 台币兑美元 周二实质交易走弱，惟相较亚币的跌幅相对有限。交易人士指出，外资汇出但幅度不大，且出口商续抛售美元，令台币贬幅受限；目前央行并未有太大动作促贬台币。

汇银人士称，韩元贬势凶猛，只不过台币并未跟进大贬。本波以来外资虽在台股集中市场大卖股票，连二日卖超已达近二百亿台币，但在汇市汇出的动作并不大。出口商今天则把手中的急单卖出抛售美元，且今日抛汇卖压稍小。

〞今天看到老大在上面挂高要卖美元，但他(央行)没有把美元买上去，台币没有跟亚币跌，〞一位小型商银交易员说。

汇银人士指出，韩元今日收盘已经贬破1,120，但是台币走弱幅度很有限。〞以韩元的幅度，台币实质交易至少要贬破31.600以上。〞一位大型商银交易人士表示。

他并称，台币的价位其实这两日来变化并不大，买/卖美元的力道趋于均衡，央行则在近期相对平稳的盘势中，并未明显介入汇市，〞浮动管理〞的方式与以往不太相同。

韩元兑美元 周二收在1,122.6，上交易日收在1,112.1。

**台币落后补跌?**

不少交易员指出，观察今年以来台币的盘势，颇有〞落后补跌〞的味道--即在亚币先走弱一段之后，再行跟贬补跌，或可观察本次是否也是一样的走势。

也有交易员猜测，不无可能央行已掌握相当讯息，后续可能仍有等待汇入的美元，此时此刻不宜把美元价格抬得太高。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点仍保持溢价，幅度差距不大。一个月美元/台币远汇 尾盘报31.575/31.600，上日收在31.552。

交易员预估，明日台币主要实质交易将在31.520-31.600间交投。今日台币主要交易区间在31.517-31.550，上日交易区间在31.473-31.537 。

台湾股市周二连二日收跌，至近一个月的收盘低位。证交所资料显示，外资及陆资在台股卖超86.90亿台币，连续两个交易日卖超共计194.05亿台币。

多数新兴亚洲货币周二延续跌势，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)或将于年中升息的预期，推动美元兑主要货币升至近12年高位。

本周全球重要经济事件与数据包括：

3月10日(二)：欧洲经济暨财政事务理事会会议；欧洲央行执委会成员莫尔许在一场金融界会议中发表演说；美国2月NFIB小企业信心指数；美国1月批发(趸售)库存和销售、JOLTS职位空缺数；

3月11日(三)：中国1-2月固定资产投资(不含农户) 、社会消费品零售总额、工业增加值、房地产投资和销售情况月度报告；日本2月国内企业物价指数、1月机械订单；美国联邦预算；2月新西兰央行宣布货币政策声明和官方利率决定；泰国央行召开货币政策委员会会议；

3月12日(四)：台湾央行总裁彭淮南赴国会报告；日本2月消费者信心指数；欧元区1月工业生産；美国2月进出口物价、2月零售销售；美国1月企业库存；韩国央行召开货币政策会议；欧洲央行执委科尔在一场资产管理会议中发表演说；美国零售销售数字；美国企业库存；

3月13日(五)：俄罗斯央行宣布利率决定；欧洲央行管理委员会委员诺亚就私募债议题发表演说；美国路透/密西根大学消费者信心指数3月初值；美国最终需求生产者物价指数；

环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.566 31.520 31.516-31.600 31.580 8.38 7.52

元太外汇经纪公司 31.565 31.520 31.520-31.580 31.580 3.71 4.10

无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准