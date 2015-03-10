版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 10日 星期二 16:52 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶下跌近1%，受日圆回升及中国需求疑虑影响

东京8月期胶 <0#2JRU:>收低1.9日圆或0.9%，报每公斤208.7日圆，为2月5日以来最低。

Rakuten Securities的商品分析师Satoru Yoshida称，TOCOM期胶的涨跌受汇率波动影响。TOCOM期胶盘中曾触及211.8日圆的高点，因美元兑日圆涨至122附近，之后由于日圆反弹，期胶价格承压。

“投资者看空，还因为担忧中国需求疲弱。”Yoshida表示。

上海期交所主力9月期胶合约 下跌235元人民币，收报每吨12,490元。

新加坡SICOM-4月期胶 最新报每公斤141.1美分，下滑0.4美分。（完）

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张明钧/高琦 审校 孙茉莉/龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐