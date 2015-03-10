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债券 | 2015年 3月 10日 星期二 17:15 BJT

欧元债市：二线国家公债收益率创新低，ECB购债提振价格加速上涨

意大利 和西班牙10年期公债收益率 双双下滑5个基点，分别至1.238%和1.179%。爱尔兰10年期公债收益率 下滑3个基点至0.811%。葡萄牙10年期公债收益率 下滑5个基点至1.72%，距离周五触及的纪录低点1.674%不远。

欧洲央行和欧元区成员国央行周一针对2-30年期公债的购买活动温和，但交易员预计，若要达到每月450亿欧元的月度购债目标的话，未来几天购买活动会加快。

顶级评级的公债收益率也稍稍脱离低点，德国10年期公债收益率 下跌2个基点至0.288%。

DZ Bank策略师Hendrik Lodde在一份报告中说：“信奉‘按传言买入-按事实卖出’模式的投资者自食恶果。”

希腊公债收益率介于持平至稍稍走升之间；周一欧元区财长会议讨论了是否给予希腊融资以换取其执行改革承诺，但会议无突破。(完)

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李春喜/王洋; 审校 白云/张明钧)
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