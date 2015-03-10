欧元债市：二线国家公债收益率创新低，ECB购债提振价格加速上涨

美国债市：公债发行日程表
标售日 发行种类 宣布日 结算日 05/08/2017 13周和26周期国库券 05/04/2017 05/11/2017 05/09/2017 三年期公债 05/03/2017 05/15/2017 05/09/2017 四周期国库券 05/08/2017 05/11/2017 05/10/2017 10年期公债 05/03/2017 05/15/2017 05/11/2017 30年期公债 05/03
意大利 和西班牙10年期公债收益率 双双下滑5个基点，分别至1.238%和1.179%。爱尔兰10年期公债收益率 下滑3个基点至0.811%。葡萄牙10年期公债收益率 下滑5个基点至1.72%，距离周五触及的纪录低点1.674%不远。
欧洲央行和欧元区成员国央行周一针对2-30年期公债的购买活动温和，但交易员预计，若要达到每月450亿欧元的月度购债目标的话，未来几天购买活动会加快。
顶级评级的公债收益率也稍稍脱离低点，德国10年期公债收益率 下跌2个基点至0.288%。
DZ Bank策略师Hendrik Lodde在一份报告中说：“信奉‘按传言买入-按事实卖出’模式的投资者自食恶果。”
希腊公债收益率介于持平至稍稍走升之间；周一欧元区财长会议讨论了是否给予希腊融资以换取其执行改革承诺，但会议无突破。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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日本公债市场 英国公债市场
台湾债市 中国债市
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李春喜/王洋; 审校 白云/张明钧)
标售日 发行种类 宣布日 结算日 05/08/2017 13周和26周期国库券 05/04/2017 05/11/2017 05/09/2017 三年期公债 05/03/2017 05/15/2017 05/09/2017 四周期国库券 05/08/2017 05/11/2017 05/10/2017 10年期公债 05/03/2017 05/15/2017 05/11/2017 30年期公债 05/03
* 市场聚焦美联储周三货币政策声明 * 关注财政部再融资计划，寻找发行超长公债迹象 路透纽约5月2日 - 美国公债价格周二上扬，此前美国公布的汽车销 售数据疲弱，令市场担心消费者支出力道，且投资人等待美国联邦储备理 事会(FED/美联储)周三结束两日货币政策会议后发布的声明。 主要汽车生产商周二公布4月新车销售下滑。 此前包括上周国内生产总值(GDP)和之前的3月非农就业报告均显示经 济动能放缓。 “各大品牌汽车销售全面疲弱...库存大幅上升，”D.A. Davidson固 定收益交易部门副总裁Mary Ann Hurley表示。 市场预计，美联储将在周三宣布货币政策决定时维持利率不变，但投 资人等着看美联储是否会提及近期经济疲弱，以及是否会暗示可能在6月 会议上加息。 “如果汽车销售疲弱，肯定显示的是当前经济活动状况，而不是滞后 的指标。对我而言，这将令美联储6月加息的可能性降低。”Hurley称。 根据CME Group的FedWatch Tool，
美国白宫预算管理局局长马瓦尼(Mick Mulvaney) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选