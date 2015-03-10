美国数据：2月NFIB小企业信心指数小幅上升

路透华盛顿3月10日 - 美国小企业信心2月小幅上升，有迹象显示就业市场状况收紧，支撑了近期经济活动放缓将是暂时现象的观点。

全美独立企业联盟(NFIB)周二表示，2月小型企业信心指数小升0.1点，至98点，为2007年初以来第三高位。

对716家小企业主的调查显示，有29%的企业无法找到人填补职位空缺，这一比例为2006年4月以来最高。14%的受访小企业主，缺乏熟练工是他们面临的主要问题，这一比例为2007年9月以来最高。

“目前有一些推动企业主增聘人手的国内基本经济面动力，这些应会在官方统计数据中得到体现，并支持国内经济实现更强劲的产出，”NFIB首席经济学家William Dunkelberg说。

上周五美国政府公布的报告显示，美国2月非农就业岗位增加29.5万个，为连续第12个月增幅超过20万人，为1994年以来以此增幅最长的连升时间。

NFIB调查显示，增加库存的小企业数量温和上升，这对经济增长而言是个好兆头。企业对未来六个月的前景和销售前景的看法略微悲观。