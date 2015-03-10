《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--3月10日

标题新闻：TPP的剩余成员国在加拿大开会，讨论美国退出后如何促进本地区的自由贸易
注：TPP为跨太平洋伙伴关系协定的英文简称。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港3月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间17:22时，1港元=0.80699人 民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为25.85%，高 于上交易日收盘的25.66%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格( H股价格( A/H股比 元) 港元) 价 工商银行 4.42 5.43 1.01 建设银行 5.57 6.20 1.11 中国银行 3.93 4.20 1.16 农业银行 3.20 3.68 1.08 招商银行 14.29 17.10 1.04 中信银行 6.87 5.69 1.50 交通银行 6.08 6.26 1.20 民生银行 9.00 8.85 1.26 中国人寿 35.14 30.60 1.42 中国平安 65.70 81.75 1.00 中国太保 31.41 36.35 1.07 中信证券 27.53 24.55 1.39 新华人寿 46.99 39.90 1.46 海通证券 20.19 16.40 1.53 华能国际 7.56 9.05 1.04 大唐发电 5.87 3.72 1.96 华电国际 5.76 6.42 1.11 中煤能源 6.31 3.96 1.97 中国神华 18.04 19.50 1.15 中国石油 10.77 8.30 1.61 兖州煤业 12.64 6.23 2.51 中国石化 6.04 6.13 1.22 上海石化 5.12 2.61 2.43 中海油服 19.16 11.82 2.01 仪征化纤 7.33 3.10 2.93 中国铝业 6.15 3.65 2.09 江西铜业 18.48 13.18 1.74 洛阳钼业 12.91 4.97 3.22 紫金矿业 3.47 2.17 1.98 马钢股份 3.68 2.07 2.20 鞍钢股份 5.42 5.52 1.22 重庆钢铁 3.44 1.46 2.92 海螺水泥 19.75 25.85 0.95 洛阳玻璃 10.33 3.16 4.05 京城机电 8.08 3.34 3.00 中联重科 6.26 4.81 1.61 金隅股份 9.14 6.20 1.83 中国国航 7.57 6.20 1.51 东方航空 5.46 3.52 1.92 南方航空 5.23 3.68 1.76 中国远洋 6.26 3.76 2.06 中海集运 4.38 2.36 2.30 中集集团 19.80 14.54 1.69 中海发展 8.23 5.09 2.00 宁沪高速 7.14 9.42 0.94 深高速 8.06 5.23 1.91 成渝高速 5.03 3.04 2.05 皖通高速 6.19 5.04 1.52 广深铁路 4.30 3.77 1.41 中国南车 13.14 9.35 1.74 中国交建 12.85 8.96 1.78 中国铁建 12.84 9.07 1.75 中国中铁 8.14 5.96 1.69 长城汽车 48.04 46.55 1.28 比亚迪 51.20 35.65 1.78 广汽集团 9.15 7.04 1.61 青岛啤酒 39.99 49.60 1.00 白云山 30.59 25.40 1.49 新华制药 9.15 4.00 2.83 海信科龙 9.67 6.30 1.90 南京熊猫 14.45 6.80 2.63 晨鸣纸业 6.55 3.89 2.09 上海医药 21.01 19.38 1.34 中兴通讯 19.86 17.58 1.40 东方电气 20.23 14.90 1.68 潍柴动力 26.23 28.25 1.15 东北电气 5.65 1.92 3.65 广船国际 37.39 19.90 2.33 经纬纺机 18.49 9.56 2.40 昆明机床 8.84 3.52 3.11 一拖股份 12.76 5.26 3.01 北辰实业 4.28 2.48 2.14 创业环保 12.96 5.35 3.00 中国中冶 4.39 2.35 2.31 金风科技 14.70 12.30 1.48 丽珠 52.48 41.25 1.58 万科 12.02 16.00 0.93 中国北车 13.84 10.06 1.70 郑煤机 8.25 4.78 2.14 大连港 5.52 2.81 2.43 山东墨龙 10.36 3.48 3.69 浙江世宝 27.10 8.08 4.16 复星医药 23.37 26.50 1.09 光大银行 4.01 3.91 1.27 东江环保 40.85 28.95 1.75 上海电气 10.35 4.42 2.90 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 赵红梅)
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* 标售标的：央行364天期存单 * 标售时间：周三(3日) * 标售金额：1,700亿台币 * 预测区间：0.50%附近 * 受访机构：六家 路透台北5月2日 - 台湾央行周三(3日)将标售1,700亿台币一年期定存单，较上月增加1 00亿台币。路透调查结果显示，本次一年期定存单加权平均得标利率中值料落在0.50%附近 。 路透周二访谈六家金融机构，包括三家本地银行及三家外商银行，预估这次利率大区间 在0.49-0.52%。 台湾央行4月底标售的182天期国库券，决标贴现率为0.330%，低于市场预期 。3月底一年期定存单标售的加权平均得标利率0.518%，高标在0.527%。 台湾央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单。2014年2月增至1,20 0亿台币；2015年3月起提高到1,300亿台币、6月起增至1,500亿台币；2016年2月起增至1,60 0亿台币，仅2017年1月因农历春节因素而降
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