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亚洲 | 2015年 3月 10日 星期二 17:25 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--3月10日

路透香港3月10日 - 
 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间17:22时，1港元=0.80699人         
 民币          )                                                                           
                                                                                                 
     涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数          显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为25.85%，高
 于上交易日收盘的25.66%。
                                                                                                 
    公司名           A股代码          H股代码      A股价格(  H股价格(    A/H股比                 
                                                     元)       港元)       价              
 工商银行                                              4.42       5.43       1.01                
 建设银行                                              5.57       6.20       1.11                
 中国银行                                              3.93       4.20       1.16                
 农业银行                                              3.20       3.68       1.08                
 招商银行                                             14.29      17.10       1.04                
 中信银行                                              6.87       5.69       1.50                
 交通银行                                              6.08       6.26       1.20                
 民生银行                                              9.00       8.85       1.26                
 中国人寿                                             35.14      30.60       1.42                
 中国平安                                             65.70      81.75       1.00                
 中国太保                                             31.41      36.35       1.07                
 中信证券                                             27.53      24.55       1.39                
 新华人寿                                             46.99      39.90       1.46                
 海通证券                                             20.19      16.40       1.53                
 华能国际                                              7.56       9.05       1.04                
 大唐发电                                              5.87       3.72       1.96                
 华电国际                                              5.76       6.42       1.11                
 中煤能源                                              6.31       3.96       1.97                
 中国神华                                             18.04      19.50       1.15                
 中国石油                                             10.77       8.30       1.61                
 兖州煤业                                             12.64       6.23       2.51                
 中国石化                                              6.04       6.13       1.22                
 上海石化                                              5.12       2.61       2.43                
 中海油服                                             19.16      11.82       2.01                
 仪征化纤                                              7.33       3.10       2.93                
 中国铝业                                              6.15       3.65       2.09                
 江西铜业                                             18.48      13.18       1.74                
 洛阳钼业                                             12.91       4.97       3.22                
 紫金矿业                                              3.47       2.17       1.98                
 马钢股份                                              3.68       2.07       2.20                
 鞍钢股份                                              5.42       5.52       1.22                
 重庆钢铁                                              3.44       1.46       2.92                
 海螺水泥                                             19.75      25.85       0.95                
 洛阳玻璃                                             10.33       3.16       4.05                
 京城机电                                              8.08       3.34       3.00                
 中联重科                                              6.26       4.81       1.61                
 金隅股份                                              9.14       6.20       1.83                
 中国国航                                              7.57       6.20       1.51                
 东方航空                                              5.46       3.52       1.92                
 南方航空                                              5.23       3.68       1.76                
 中国远洋                                              6.26       3.76       2.06                
 中海集运                                              4.38       2.36       2.30                
 中集集团                                             19.80      14.54       1.69                
 中海发展                                              8.23       5.09       2.00                
 宁沪高速                                              7.14       9.42       0.94                
 深高速                                                8.06       5.23       1.91                
 成渝高速                                              5.03       3.04       2.05                
 皖通高速                                              6.19       5.04       1.52                
 广深铁路                                              4.30       3.77       1.41                
 中国南车                                             13.14       9.35       1.74                
 中国交建                                             12.85       8.96       1.78                
 中国铁建                                             12.84       9.07       1.75                
 中国中铁                                              8.14       5.96       1.69                
 长城汽车                                             48.04      46.55       1.28                
 比亚迪                                               51.20      35.65       1.78                
 广汽集团                                              9.15       7.04       1.61                
 青岛啤酒                                             39.99      49.60       1.00                
 白云山                                               30.59      25.40       1.49                
 新华制药                                              9.15       4.00       2.83                
 海信科龙                                              9.67       6.30       1.90                
 南京熊猫                                             14.45       6.80       2.63                
 晨鸣纸业                                              6.55       3.89       2.09                
 上海医药                                             21.01      19.38       1.34                
 中兴通讯                                             19.86      17.58       1.40                
 东方电气                                             20.23      14.90       1.68                
 潍柴动力                                             26.23      28.25       1.15                
 东北电气                                              5.65       1.92       3.65                
 广船国际                                             37.39      19.90       2.33                
 经纬纺机                                             18.49       9.56       2.40                
 昆明机床                                              8.84       3.52       3.11                
 一拖股份                                             12.76       5.26       3.01                
 北辰实业                                              4.28       2.48       2.14                
 创业环保                                             12.96       5.35       3.00                
 中国中冶                                              4.39       2.35       2.31                
 金风科技                                             14.70      12.30       1.48                
 丽珠                                                 52.48      41.25       1.58                
 万科                                                 12.02      16.00       0.93                
 中国北车                                             13.84      10.06       1.70                
 郑煤机                                                8.25       4.78       2.14                
 大连港                                                5.52       2.81       2.43                
 山东墨龙                                             10.36       3.48       3.69                
 浙江世宝                                             27.10       8.08       4.16                
 复星医药                                             23.37      26.50       1.09                
 光大银行                                              4.01       3.91       1.27                
 东江环保                                             40.85      28.95       1.75                
 上海电气                                             10.35       4.42       2.90                
                                                                                                
                          
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
    
  中国股市报导                中国已公布新股发行上市日程表  
  香港股市报导                中国待发行新股一览表          
  美国股市报导                 中国新股申购资金情况一览表    
  台湾股市报导                香港股市拟发行新股一览表    　 
  中国新闻                   香港已公布新股发行上市日程表  
  香港新闻                   中国新股新闻                  
  台湾新闻                   香港新股新闻                  
  中国股市观察           中国个股业绩                  
  香港股市观察           报摘                          
  中国融资融券                                                    

 (整理 赵红梅)
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