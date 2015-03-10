日本经济：油价下跌有利经济--首相安倍晋三

路透东京3月10日 - 日本首相安倍晋三周二表示，油价下跌对日本经济有利，因为这提振企业营收及家庭可支配收入。

“日本央行正在实施强力货币宽松，以达到2%通胀率目标。要达成目标的具体货币手段是由日本央行决定，”他在记者会上表示。(完) (编译 蔡美珍；审校 杜明霞)