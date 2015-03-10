路透基点：台湾华新丽华寻求150亿台币再融资--TRLPC

路透香港3月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾上市 的华新丽华股份有限公司正在寻求150亿台币(4.75亿美元)五年期再融资 。 筹得资金将用于为华新丽华旗下子公司--华新丽华控股有限公司于20 11年8月取得的4.6亿美元三年期循环信贷提供再融资。 2011年这笔贷款牵头行为兆丰国际商业银行，贷款规模最初为4亿美 元，吸引到其他11家银行参贷。最高综合收益为79个基点，利率为较伦敦 银行间拆放款利率(LIBOR)加码68个基点。 母公司华新丽华上次进入贷款市场是在2012年7月，取得102亿台币五 年期贷款，九家银行参贷。台湾银行为牵头行，最高综合收益为63.84个 基点，利率为较二级市场商业票据利率加码60个基点，税前保底利率为1. 5%。 华新丽华股份有限公司创立于1966年，是电线电缆及特殊钢产业厂商 ，同时跨足绿能光电、商贸地产与高科技投资。(完) (编译 杜明霞；审校 高琦)