路透基点：台湾华新丽华寻求150亿台币再融资--TRLPC

标题新闻：TPP的剩余成员国在加拿大开会，讨论美国退出后如何促进本地区的自由贸易
注：TPP为跨太平洋伙伴关系协定的英文简称。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港3月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾上市 的华新丽华股份有限公司正在寻求150亿台币(4.75亿美元)五年期再融资 。 筹得资金将用于为华新丽华旗下子公司--华新丽华控股有限公司于20 11年8月取得的4.6亿美元三年期循环信贷提供再融资。 2011年这笔贷款牵头行为兆丰国际商业银行，贷款规模最初为4亿美 元，吸引到其他11家银行参贷。最高综合收益为79个基点，利率为较伦敦 银行间拆放款利率(LIBOR)加码68个基点。 母公司华新丽华上次进入贷款市场是在2012年7月，取得102亿台币五 年期贷款，九家银行参贷。台湾银行为牵头行，最高综合收益为63.84个 基点，利率为较二级市场商业票据利率加码60个基点，税前保底利率为1. 5%。 华新丽华股份有限公司创立于1966年，是电线电缆及特殊钢产业厂商 ，同时跨足绿能光电、商贸地产与高科技投资。(完) (编译 杜明霞；审校 高琦)
注：TPP为跨太平洋伙伴关系协定的英文简称。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 标售标的：央行364天期存单 * 标售时间：周三(3日) * 标售金额：1,700亿台币 * 预测区间：0.50%附近 * 受访机构：六家 路透台北5月2日 - 台湾央行周三(3日)将标售1,700亿台币一年期定存单，较上月增加1 00亿台币。路透调查结果显示，本次一年期定存单加权平均得标利率中值料落在0.50%附近 。 路透周二访谈六家金融机构，包括三家本地银行及三家外商银行，预估这次利率大区间 在0.49-0.52%。 台湾央行4月底标售的182天期国库券，决标贴现率为0.330%，低于市场预期 。3月底一年期定存单标售的加权平均得标利率0.518%，高标在0.527%。 台湾央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单。2014年2月增至1,20 0亿台币；2015年3月起提高到1,300亿台币、6月起增至1,500亿台币；2016年2月起增至1,60 0亿台币，仅2017年1月因农历春节因素而降
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选