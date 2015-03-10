《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--3月10日

标题新闻：TPP的剩余成员国在加拿大开会，讨论美国退出后如何促进本地区的自由贸易
注：TPP为跨太平洋伙伴关系协定的英文简称。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港3月10日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间17:27时,1港元=0.80702人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元 B股股价(港 A/B股比 ) 元) 价 深物业 9.81 6.37 1.91 南玻 10.36 6.11 2.10 深康佳 9.16 4.30 2.64 ST中华 9.02 4.11 2.72 ST中冠 26.10 10.70 3.02 深深宝 8.99 6.96 1.60 深华发 8.03 3.80 2.62 深赤湾 20.89 15.13 1.71 招商地产 23.09 18.74 1.53 特力 16.15 7.76 2.58 飞亚达 13.35 7.79 2.12 一致药业 52.40 39.07 1.66 深深房 6.74 3.90 2.14 ST盛润 9.18 6.35 1.79 深南电 8.59 4.18 2.55 深纺织 10.75 6.67 2.00 方大集团 9.70 4.64 2.59 深国商 16.99 8.98 2.34 深赛格 9.70 4.48 2.68 宝石 10.69 6.66 1.99 小天鹅 16.46 13.96 1.46 粤高速 4.94 3.44 1.78 晨鸣纸业 6.55 4.66 1.74 ST珠江 8.55 5.50 1.93 美菱电器 6.85 5.08 1.67 大冷股份 13.98 7.53 2.30 粤电力 7.06 5.75 1.52 佛山照明 12.78 7.29 2.17 江铃汽车 38.32 36.26 1.31 沙隆达 14.93 9.45 1.96 苏常柴 9.31 5.08 2.27 威孚高科 32.77 30.62 1.33 古井贡酒 31.66 24.08 1.63 ST东海 8.48 6.75 1.56 长安汽车 20.29 21.17 1.19 京东方 3.17 2.58 1.52 鲁泰 12.23 10.78 1.41 本钢板材 5.58 2.97 2.33 张裕 35.19 26.70 1.63 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 赵红梅)
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* 标售标的：央行364天期存单 * 标售时间：周三(3日) * 标售金额：1,700亿台币 * 预测区间：0.50%附近 * 受访机构：六家 路透台北5月2日 - 台湾央行周三(3日)将标售1,700亿台币一年期定存单，较上月增加1 00亿台币。路透调查结果显示，本次一年期定存单加权平均得标利率中值料落在0.50%附近 。 路透周二访谈六家金融机构，包括三家本地银行及三家外商银行，预估这次利率大区间 在0.49-0.52%。 台湾央行4月底标售的182天期国库券，决标贴现率为0.330%，低于市场预期 。3月底一年期定存单标售的加权平均得标利率0.518%，高标在0.527%。 台湾央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单。2014年2月增至1,20 0亿台币；2015年3月起提高到1,300亿台币、6月起增至1,500亿台币；2016年2月起增至1,60 0亿台币，仅2017年1月因农历春节因素而降
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