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亚洲 | 2015年 3月 10日 星期二 17:58 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透3月10日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/日圆：持续偏向下档，市场仍紧盯130.20的近期低位。只要欧元仍在2月中旬高位136.70日圆下方，我们就会维持中长期偏空的看法，预计欧元将跌破130.00日圆，下看200个月均线及费波纳齐回档位128.14/52日圆(自2012年升势的38.2%回档位)。

欧元/美元：到达1.0835美元，即1985年升势的50%回档位，汇价尚未收在该点下方，可能小幅反弹，我们留意到日线及周线图上均呈现背离。我们静待汇价收在该价位以下，显示欧元恢复跌势，并下看1.0573美元的30年轨道基础。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0749 1.0850 -0.93 -11.14 1.2097

美元/日圆 121.85 121.15 +0.58 +1.81 119.68

欧元/日圆 130.96 131.42 -0.35 -9.54 144.77

美元/瑞郎 0.9948 0.9856 +0.93 +0.07 0.9941

英镑/美元 1.5057 1.5128 -0.47 -3.31 1.5573

美元/加元 1.2665 1.2600 +0.52 +9.01 1.1618

澳元/美元 0.7621 0.7701 -1.04 -6.70 0.8168

新西兰元/美元 0.7276 0.7352 -1.03 -6.68 0.7797

欧元/瑞郎 1.0694 1.0695 -0.01 -11.08 1.2026

欧元/英镑 0.7137 0.7169 -0.45 -7.97 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.1692 9.2142 -0.49 -3.16 9.4688

美元/挪威克朗 8.0476 7.9280 +1.51 +7.70 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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