标题新闻：TPP的剩余成员国在加拿大开会，讨论美国退出后如何促进本地区的自由贸易
注：TPP为跨太平洋伙伴关系协定的英文简称。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月10日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/日圆：持续偏向下档，市场仍紧盯130.20的近期低位。只要欧元仍在2月中旬高位136.70日圆下方，我们就会维持中长期偏空的看法，预计欧元将跌破130.00日圆，下看200个月均线及费波纳齐回档位128.14/52日圆(自2012年升势的38.2%回档位)。
欧元/美元：到达1.0835美元，即1985年升势的50%回档位，汇价尚未收在该点下方，可能小幅反弹，我们留意到日线及周线图上均呈现背离。我们静待汇价收在该价位以下，显示欧元恢复跌势，并下看1.0573美元的30年轨道基础。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0749 1.0850 -0.93 -11.14 1.2097
美元/日圆 121.85 121.15 +0.58 +1.81 119.68
欧元/日圆 130.96 131.42 -0.35 -9.54 144.77
美元/瑞郎 0.9948 0.9856 +0.93 +0.07 0.9941
英镑/美元 1.5057 1.5128 -0.47 -3.31 1.5573
美元/加元 1.2665 1.2600 +0.52 +9.01 1.1618
澳元/美元 0.7621 0.7701 -1.04 -6.70 0.8168
新西兰元/美元 0.7276 0.7352 -1.03 -6.68 0.7797
欧元/瑞郎 1.0694 1.0695 -0.01 -11.08 1.2026
欧元/英镑 0.7137 0.7169 -0.45 -7.97 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.1692 9.2142 -0.49 -3.16 9.4688
美元/挪威克朗 8.0476 7.9280 +1.51 +7.70 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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注：TPP为跨太平洋伙伴关系协定的英文简称。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 标售标的：央行364天期存单 * 标售时间：周三(3日) * 标售金额：1,700亿台币 * 预测区间：0.50%附近 * 受访机构：六家 路透台北5月2日 - 台湾央行周三(3日)将标售1,700亿台币一年期定存单，较上月增加1 00亿台币。路透调查结果显示，本次一年期定存单加权平均得标利率中值料落在0.50%附近 。 路透周二访谈六家金融机构，包括三家本地银行及三家外商银行，预估这次利率大区间 在0.49-0.52%。 台湾央行4月底标售的182天期国库券，决标贴现率为0.330%，低于市场预期 。3月底一年期定存单标售的加权平均得标利率0.518%，高标在0.527%。 台湾央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单。2014年2月增至1,20 0亿台币；2015年3月起提高到1,300亿台币、6月起增至1,500亿台币；2016年2月起增至1,60 0亿台币，仅2017年1月因农历春节因素而降
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