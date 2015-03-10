更新版 1-中国汇市：美元强势难碍人民币即期小幅收升

* 美元强势带动人民币中间价四连跌

* 在岸即期与中间价方向走反

* 国有大行境内结汇促人民币小幅走稳 (新增收盘报价及细节)

路透香港3月10日 - 国际美元强势不改，带动中国人民币中间价周二连续四日走低，然人民币兑美元即期 则与中间价相背而行，小幅收升。交易员称，尽管美元强势，然几家国有大行在银行间市场上持续结汇促人民币小幅走稳。

“近期人民币即期市场波动不大，几家国有大行持续在结汇，促人民币小幅走升。”一位股份制银行交易员称。

他表示，近期人民币走势需关注客盘是结汇多还是售汇多，以及国际美元强弱，近期国际美元强势促人民币中间价低开，而人民币即期仍在小幅升势表明盘中维稳因素存在。

中国2月CPI(居民消费价格指数)同比涨幅自逾五年低位回升。2月工业生产者出厂价格指数(PPI)下降近5%，打压澳元跌至近六年低点，使美元指数 进一步受到提振。

人民币兑美元即期收报6.2620元，上日收报6.2644元；今日人民币兑美元中间价 为6.1572元，已连续四日走跌，上日为6.1563元。

全球汇市，美元兑日圆和欧元周二徘徊在数年高位附近，欧元兑美元周二跌至1.08美元下方，为近12年来首见，最新一轮美元升势令两者是否会达到平价水准成为焦点，而大多数主要银行原本预期明年以前欧元兑美元不会跌至平价水准。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.4055/6.4105，较上日尾盘为6.3980跌0.12%。

北京时间17:53，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 报在6.2738/75元，较上一交易日尾盘报6.2717元略有走贬。