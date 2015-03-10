更新版 1-中国汇市：美元强势难碍人民币即期小幅收升

标题新闻：TPP的剩余成员国在加拿大开会，讨论美国退出后如何促进本地区的自由贸易
注：TPP为跨太平洋伙伴关系协定的英文简称。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 美元强势带动人民币中间价四连跌
* 在岸即期与中间价方向走反
* 国有大行境内结汇促人民币小幅走稳 (新增收盘报价及细节)
路透香港3月10日 - 国际美元强势不改，带动中国人民币中间价周二连续四日走低，然人民币兑美元即期 则与中间价相背而行，小幅收升。交易员称，尽管美元强势，然几家国有大行在银行间市场上持续结汇促人民币小幅走稳。
“近期人民币即期市场波动不大，几家国有大行持续在结汇，促人民币小幅走升。”一位股份制银行交易员称。
他表示，近期人民币走势需关注客盘是结汇多还是售汇多，以及国际美元强弱，近期国际美元强势促人民币中间价低开，而人民币即期仍在小幅升势表明盘中维稳因素存在。
中国2月CPI(居民消费价格指数)同比涨幅自逾五年低位回升。2月工业生产者出厂价格指数(PPI)下降近5%，打压澳元跌至近六年低点，使美元指数 进一步受到提振。
人民币兑美元即期收报6.2620元，上日收报6.2644元；今日人民币兑美元中间价 为6.1572元，已连续四日走跌，上日为6.1563元。
全球汇市，美元兑日圆和欧元周二徘徊在数年高位附近，欧元兑美元周二跌至1.08美元下方，为近12年来首见，最新一轮美元升势令两者是否会达到平价水准成为焦点，而大多数主要银行原本预期明年以前欧元兑美元不会跌至平价水准。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.4055/6.4105，较上日尾盘为6.3980跌0.12%。
北京时间17:53，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 报在6.2738/75元，较上一交易日尾盘报6.2717元略有走贬。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完） (记者 赵红梅; 审校 林高丽)
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* 标售标的：央行364天期存单 * 标售时间：周三(3日) * 标售金额：1,700亿台币 * 预测区间：0.50%附近 * 受访机构：六家 路透台北5月2日 - 台湾央行周三(3日)将标售1,700亿台币一年期定存单，较上月增加1 00亿台币。路透调查结果显示，本次一年期定存单加权平均得标利率中值料落在0.50%附近 。 路透周二访谈六家金融机构，包括三家本地银行及三家外商银行，预估这次利率大区间 在0.49-0.52%。 台湾央行4月底标售的182天期国库券，决标贴现率为0.330%，低于市场预期 。3月底一年期定存单标售的加权平均得标利率0.518%，高标在0.527%。 台湾央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单。2014年2月增至1,20 0亿台币；2015年3月起提高到1,300亿台币、6月起增至1,500亿台币；2016年2月起增至1,60 0亿台币，仅2017年1月因农历春节因素而降
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