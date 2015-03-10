更新版 1-《中国债市每日综述》现券震荡走稳，资金价格下台阶前机会有限

* 现券收益率盘初冲高后回稳，IRS小跌

* 2月CPI高于预期一度施压市场

* 但抄底买盘浮现，国债期货亦震荡反弹

* 资金价格高企制约债市，关注IPO后回购利率走向 (新增货币市场收盘报价)

路透上海3月10日 - 中国周二公布的2月CPI数据高于预期，推动银行间市场现券收益率早盘继续冲高，不过连续调整后，市场开始浮现抄底买盘。随着国债期货快速回升，现券走势逐步回稳，IRS(利率互换)亦小幅回落。

不过交易员并指出，国开行新债招标结果依旧偏弱，显示市场谨慎心态未改；而资金价格的高企仍是制约债市走强的关键因素，继续关注本轮新股IPO后回购利率能否有明显下行，在资金价格下台阶前现券机会有限。

“看券吧，有的略下点，有的稍上点，一级招的也不太行，情绪还是不高。现在的问题是资金价格下来一点点都没什么用。”上海一券商交易员称。

他并谈到，面对宽松政策环境下却难以赚钱的窘境，机构也只能以控制风险为首，耐心等待市场转暖，“现在就只能不折腾，有机会再追应该也是来得及的。”

中国2月CPI(居民消费价格指数)同比涨幅自逾五年低位回升。同时，在国际大宗商品价格有所上升之际，PPI(工业生产者出厂价格指数)跌幅的继续扩大，亦反映国内需求仍较低迷。就通胀数据来看，货币政策仍有宽松的必要和空间。

新债发行方面，国开行上午招标的五期债中，除一年期收益率稍低预期外，其他四期收益率均高于预测均值。

不过北京一银行交易员也谈到，在连续调整后止损盘应该已消化大半，接下来现券有望进入整固阶段，而明日公布的1-2月工业增加值和消费等数据将能更全面反映近期经济的走向，若数据较差或为债市带来一些暖意。

国债期货主力合约TF1506 今日延续宽幅震荡，早盘在CPI数据公布后加速探底，随后震荡反弹，收报98.318元，较上日结算价涨0.074元，或0.08%；今日成交3.19万手，再创一年半来新高，仅次于2013年9月6日上市首日的成交量。

剩余期限近10年的国开行固息债150205最新报价收益率 在3.88%/3.85%，上日尾盘为3.85%/3.83%。剩余期限9.71年的国开行固息债140229最新报价收益率 在3.98%/3.93%，上日尾盘为3.98%/3.90%。

**IPO申购首日资金面平稳**

银行间市场周二主要回购利率多继续小降。新一轮IPO申购正式开启，加之有逆回购到期，场内资金需求不减，但由于机构供给仍充裕，整体流动性稳中偏松；而早间公开市场继续维持小量平价的逆回购操作，对流动性影响较小。

交易员认为，明后天将迎来新股资金冻结高峰，但由于此前机构多有准备，且节后现金回流仍在持续，料届时流动性能平稳应对。

“资金没有之前猜测的那么紧，整体偏平衡，大行和(中小)商业银行都能出。”北京一基金交易员称。

中国央行公开市场周二逆回购继续少量平价操作，基本符合市场预期。交易人士表示，新股集中申购期流动性面临一定挑战，虽然随着节后现金回流等资金供给有改善迹象，但资金价格仍居高不下，央行延续投放表明并不会对市场袖手旁观，但规模有限谨慎心态仍存。

北京另一基金交易员则提到，相较昨天的泛滥态势，今日隔夜资金供需略有收敛，或因明日的大量IPO推升了对隔夜品种的需求；价格方面，除隔夜资金较便宜，其他期限品种价格依旧高企，“七天期资金的话，找基金公司这边借 ，估计（回购利率）得6%。”

华南一银行交易员则认为，资金价格的回落还需要依靠流动性总量的扩充，“必须要有量啊，光调价格没有用，我觉得未来还是会有降准这些的 。”

东方证券等23家公司的网上网下申购日将集中在周二至周五，此为今年第三批新股IPO。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为11,593.36亿元，较上一交易日的10,637.41亿元续增；其中，隔夜品种成交7,741.18亿元，上一交易日为7,552.93亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.3397 3.3385 +0.12 7,741.18

七天 4.7444 4.7522 -0.78 2,926.77

14天 4.7581 4.8263 -6.82 628.02

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 0.5100 0.6000 -9.00 --

七天 5.5000 6.9350 -143.50 --

14天 5.0300 5.1600 -13.00 --

回购定盘利率

其中:隔夜 3.4500 3.4300 +2.00 --

七天 4.8000 4.8100 -1.00 --

14天 5.0500 5.0000 +5.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.3500 3.3810 -3.10 --

七天 4.7630 4.7730 -1.00 --

三个月 4.8988 4.8979 +0.09 --