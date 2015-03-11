重温稿-台湾货币市场：旬初宽裕靠央行冲销，留意外资是否调头汇出

* 旬初资金宽松，但需留意外资动向

* 央行8天期存单利率仅0.6%，短率走高不易

* 大型金融机构降买票利率，旬底前波动料有限

记者 董永年

路透台北3月10日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人士指出，旬初资金面偏向宽松，拆入需求较弱，仍有赖央行冲销隔夜资金以为去化，由于近日央行大多照单全收，也有助于短率持稳在近期水准。

调度人士预期，中旬前短率可望稳在低档，不过自从美国公布强劲的2月非农就业数据后，本周外资在台股现货转为卖超，台币兑美元 也转趋贬值，是否代表外资汇入的趋势就此转变，将会是后续关注的重点。

〞排队等冲销的家数变多了，不过央行都收，旬初本来就不会不收。〞一位银行交易员说。

资金调度人士并称，央行为平衡资金落点，自今日起至周五(13日)连续增发8天期存单，利率只有0.60%，这较28天期0.87%的利率下滑了27基点。央行将极短天期存单利率下压的动作，似乎也释出不愿短率走高的讯号。

〞我想是基于成本考量，但这也给市场起了一个带头作用。〞一位票券商交易员说。

他表示，这三天共有1兆939亿台币的存单到期，由于增加8天期存单，代表28天期势必减发。少发1亿台币的28天期存单，银行将因利差损失近6,000台币利息收入。

票券商交易员称，目前短票成交利率就相当于8天期存单利率，由于成本不高，且因有些银行受限于季底不得拆款的限制，因此预计月底前，会将拆款余额降一半，以卖票来取得资金。

此外，据央行公布的每日通货发行金额显示，农历年前通货发行数攀高至2兆1,268亿台币，较上年最高发行额的1兆9,810亿增加1,458亿，创历年新高。周一通货回笼已降约87.3亿台币，累计年后9个交易日通货回笼约达2,262亿台币，发行数趋降至1兆9,006.6亿台币。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，上日收在0.386%；今日区间落在0.295-0.420%，上日在0.295-0.410%；一周拆款利率落在0.385-0.500%，上日区间在0.380-0.450%。

**大型机构买票利率下调**

短票市场方面，票券商交易人士表示，今日票量发行持平，受大型金融机构调降跨月买票利率带动，短票成交量升温。

“昨天大型金融机构降利率了，这也造成银行买票金额增加。〞一位票券商交易员说。

另一票券商交易主管称，大型金融机构将买票利率自0.63%降为0.62%，代表旬底前利率的波动性会变小，因此这次季底效应将会与去年第一季类似。

票券商交易员称，目前各家票券商均以供应跨月短票为优先，但因涉及短票到期落点不同，使得各家月内与跨月成交比重不一。

今日票券商与银行承作的月内自保短票利率主要成交在0.58-0.60%，上日在0.59-0.60%；跨季底短票主要成交在0.60-0.61%，部分成交在0.62%，0.63%高点已无成交。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.606%，前日平均利率0.603%，成交量为147亿台币。

台湾央行周二公布，共发行4,190亿台币存单。与今日存单到期金额4,191亿台币相较，存单发行余额减1亿。

本周央行存单到期金额为1兆(万亿)3,021.5亿台币，本周余日落点分别为周三2,721亿、周四4,027亿及周五1,134.5亿。

拆款中心资料 显示，周二超额准备为237亿台币，累积超额准备为1,011亿台币、加计前期1%的超额准备为2,024亿台币。

**RP利率持平**

台湾债券市场附买回(RP)市场周二仍在低位。资金调度人士表示，由于月内短钱充裕，投信、寿险端皆有余钱到期续作，RP利率大致持于既有低位不变。

大型券商交易员指出，本旬资金情势仍显宽松，目前倾向采行不同天期报价，不像过去以跨季RP差别报价吸引资金承作，短线料RP利率可望续处低位。

〞今天市况蛮淡的，资金没有大额进出。〞一位大型证券交易员说。

另有一大型票券资调人士称，现在资金情势稳中偏松，尽量收跨季资金以避免资金落点月底及季底，RP交投仍以到期续作为主，利率也续徘徊现有区间。

今日证券商公债的短天期附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，10天期内公司债RP主要成交在0.63-0.64%，大致同于上日。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率成交在0.46-0.51%；公司债附买回利率成交约在0.56-0.57%，利率也能持平上日。