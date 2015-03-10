中国期货： 上期所将尽快上市镍、锡期货，并推有色金属指数ETF--理事长

路透北京3月10日 - 中国上海期货交易所理事长杨迈军周二表示，上期所今年将完善产品序列，积极开发有色金属指数期货、铜期货期权、纸浆等品种，希望尽快能够上市镍、锡的期货，争取早日推出有色金属指数ETF、贵金属ETF等，继续深化储备品种的研发。

他在人大和政协两会期间举行的媒体会上指出，上期所发展的基本思路是以商品期货为主，特别是在有色金属，贵金属等商品期货方面还要继续发展。原油期货推出后，随着国内石油市场的市场化进程的进展，其他的一些成品油，汽油、柴油等等品种也都会考虑。

“比如说像有色金属的锡和镍，我们希望能够尽快的上市。其他的一些品种，我们也想做一些探索，比如说像纸浆期货这样的一些品种我们也在考虑。”杨迈军称。

他并表示，上期所一直在开发指数期货，如果今年的锡和镍两个品种今年开始交易，这两个品种在交易以后将会把它纳入到指数中来。在此基础上上期所将推出有色金属指数的期货，指数期货没有交割的问题，更便于各种类型的投资者，特别适合机构来参与交易。

杨迈军指出，上期所在铜期权、黄金期权品种上也都准备得比较成熟。按照证监会今年的工作部署，农产品期权可能会有机会推出，上期所也希望能够推出工业品期权。上期所总体的产品开发思路是上市一批，准备一批，然后还要储备一批。（完）