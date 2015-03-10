中国期货： 上期所将尽快上市镍、锡期货，并推有色金属指数ETF--理事长

标题新闻：TPP的剩余成员国在加拿大开会，讨论美国退出后如何促进本地区的自由贸易
注：TPP为跨太平洋伙伴关系协定的英文简称。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京3月10日 - 中国上海期货交易所理事长杨迈军周二表示，上期所今年将完善产品序列，积极开发有色金属指数期货、铜期货期权、纸浆等品种，希望尽快能够上市镍、锡的期货，争取早日推出有色金属指数ETF、贵金属ETF等，继续深化储备品种的研发。
他在人大和政协两会期间举行的媒体会上指出，上期所发展的基本思路是以商品期货为主，特别是在有色金属，贵金属等商品期货方面还要继续发展。原油期货推出后，随着国内石油市场的市场化进程的进展，其他的一些成品油，汽油、柴油等等品种也都会考虑。
“比如说像有色金属的锡和镍，我们希望能够尽快的上市。其他的一些品种，我们也想做一些探索，比如说像纸浆期货这样的一些品种我们也在考虑。”杨迈军称。
他并表示，上期所一直在开发指数期货，如果今年的锡和镍两个品种今年开始交易，这两个品种在交易以后将会把它纳入到指数中来。在此基础上上期所将推出有色金属指数的期货，指数期货没有交割的问题，更便于各种类型的投资者，特别适合机构来参与交易。
杨迈军指出，上期所在铜期权、黄金期权品种上也都准备得比较成熟。按照证监会今年的工作部署，农产品期权可能会有机会推出，上期所也希望能够推出工业品期权。上期所总体的产品开发思路是上市一批，准备一批，然后还要储备一批。（完）
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* 标售标的：央行364天期存单 * 标售时间：周三(3日) * 标售金额：1,700亿台币 * 预测区间：0.50%附近 * 受访机构：六家 路透台北5月2日 - 台湾央行周三(3日)将标售1,700亿台币一年期定存单，较上月增加1 00亿台币。路透调查结果显示，本次一年期定存单加权平均得标利率中值料落在0.50%附近 。 路透周二访谈六家金融机构，包括三家本地银行及三家外商银行，预估这次利率大区间 在0.49-0.52%。 台湾央行4月底标售的182天期国库券，决标贴现率为0.330%，低于市场预期 。3月底一年期定存单标售的加权平均得标利率0.518%，高标在0.527%。 台湾央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单。2014年2月增至1,20 0亿台币；2015年3月起提高到1,300亿台币、6月起增至1,500亿台币；2016年2月起增至1,60 0亿台币，仅2017年1月因农历春节因素而降
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