香港个股：长实上市42年最后交易日小涨0.39%，下周三以“长和”亮相

路透香港3月10日 - 亚洲首富李嘉诚的旗舰企业--长江实业（集团）有限公司 上市42年后即将摘牌，在周二最后一个交易日力保不失，终场逆市小涨0.39%，下周三（18日）改以“长和”身份亮相。

长实与和黄 为李嘉诚的两大旟舰，前者主要从事地产业务，后者则是李嘉诚的国际舞台。今年初两间公司宣布史无前例的重组方案，由新成立的“长江和记实业有限公司”（长和）取代长实继续以“0001.HK”股号挂牌上市。

长实今天收升0.39%，报153.1港元，大市恒生指数 则跌0.94%。自1月9日“世纪重组”计划公布以来，该股累计涨23%。

AMTD证券及财富管理业务部总经理邓声兴称，今天买入长实除可收取年度末期股息每股3.016港元之外，还可获派未来将分拆上市的“长江实业地产有限公司”（长地），因而对股价带来支持。

“投资者还觊觎重组完成后的后续发展，长和未来有可能会陆续分拆非地产业务如屈臣氏、欧洲的电信业务等上市，进一步释放其资产价值。”他说。

他认为，重组计划公布前长实的股价较资产净值折让约40%，此前累计涨23%，意味着未来长和的股价仍有10-20%上升空间。

安本资产管理中国及香港股票投资部主管姚鸿耀称，这次重组令到长实与和黄的业务有更清晰的划分，亦是两间公司的可持续发展计划，有利于长远发展。

现年86岁的李嘉诚于1950年创立长江工业有限公司，最初经营塑胶制品，随后发展成一家具主导地位的香港物业发展公司，并于1972年以“长实”在联合交易所上市。

长江分别于1979年及1985年透过收购和记黄埔有限公司及香港电灯集团有限公司（已易名为电能实业有限公司 ），持续进行业务拓展。

经过40年来的发展，长江集团的业务遍及全球各地，旗下上市公司还包括长江基建 、港灯 、和电香港 、加拿大赫斯基能源 、和记港口信托 、长江生命科技 。

李嘉诚在此前的记者会上说，“（我）将来实有日退休，条路轨帮佢铺好，令到公司基础更好...接棒的人同所有行政人员更容易经营。”

他并提及，退休的想法是出于希望留一些时间处理其名下慈善基金会的事情，但不排除会以特别顾问的身份为上市公司的政策或大方向上出谋献策。他又强调暂未有退休的时间表。

根据重组计划，下一步和黄将举行特别股东大会表决重组，预计6月底前长和完成并购和黄资产、分拆长地上市的计划，整个重组告终。（完）