表格：沪港通活跃股一览--3月10日

标题新闻：TPP的剩余成员国在加拿大开会，讨论美国退出后如何促进本地区的自由贸易
注：TPP为跨太平洋伙伴关系协定的英文简称。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港3月10日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周二发布的沪港 通每日成交及活跃股数据。 沪股通（亿元人民币） 港股通（亿港元） 每日买入及卖出金额 33.35 7.09 买入成交金额 16.94 4.66 卖出成交金额 16.41 2.42 ============================================================================ 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 中国平安 67,817,689 271,167,435 338,985,124 2 贵州茅台 98,043,734 19,527,095 117,570,829 3 兴业银行 45,055,939 48,175,764 93,231,703 4 南方航空 403,627 88,749,387 89,153,014 5 上海机场 82,955,272 4,440,656 87,395,928 6 海螺水泥 52,945,675 30,187,231 83,132,906 7 中信证券 26,602,113 49,800,896 76,403,009 8 浦发银行 17,935,588 52,844,305 70,779,893 9 华域汽车 55,018,937 10,153,410 65,172,347 10 保利地产 2,841,233 59,749,263 62,590,496 ============================================================================ 港股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 汉能薄膜发电 62,395,520 24,016,040 86,411,560 2 上海医药 13,997,600 20,115,948 34,113,548 3 阿里影业 30,050,400 2,731,200 32,781,600 4 恒大地产 25,688,250 1,863,690 27,551,940 5 中国南车 10,202,830 13,406,380 23,609,210 6 紫金矿业 21,842,160 1,279,900 23,122,060 7 东方电气 5,703,608 10,155,936 15,859,544 8 保利协鑫能源 12,572,500 2,634,730 15,207,230 9 海通证券 8,870,968 5,350,096 14,221,064 10 中国北车 6,283,900 7,524,700 13,808,600 （完） 浏览相关细节，请点选(here) (整理 雷美珍；审校 曾祥进)
注：TPP为跨太平洋伙伴关系协定的英文简称。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 标售标的：央行364天期存单 * 标售时间：周三(3日) * 标售金额：1,700亿台币 * 预测区间：0.50%附近 * 受访机构：六家 路透台北5月2日 - 台湾央行周三(3日)将标售1,700亿台币一年期定存单，较上月增加1 00亿台币。路透调查结果显示，本次一年期定存单加权平均得标利率中值料落在0.50%附近 。 路透周二访谈六家金融机构，包括三家本地银行及三家外商银行，预估这次利率大区间 在0.49-0.52%。 台湾央行4月底标售的182天期国库券，决标贴现率为0.330%，低于市场预期 。3月底一年期定存单标售的加权平均得标利率0.518%，高标在0.527%。 台湾央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单。2014年2月增至1,20 0亿台币；2015年3月起提高到1,300亿台币、6月起增至1,500亿台币；2016年2月起增至1,60 0亿台币，仅2017年1月因农历春节因素而降
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选