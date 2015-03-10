版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 10日 星期二 17:55 BJT

表格：沪港通活跃股一览--3月10日

路透香港3月10日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周二发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
    
                         沪股通（亿元人民币）          港股通（亿港元）
                                                  
 每日买入及卖出金额             33.35                        7.09
 买入成交金额                   16.94                        4.66
 卖出成交金额                   16.41                        2.42
  
 ============================================================================
    
    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名  股票代码      股票名称      买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                 （元人民币）   （元人民币）    （元人民币）
 1                   中国平安       67,817,689    271,167,435     338,985,124
 2                   贵州茅台       98,043,734     19,527,095     117,570,829
 3                   兴业银行       45,055,939     48,175,764      93,231,703
 4                   南方航空          403,627     88,749,387      89,153,014
 5                   上海机场       82,955,272      4,440,656      87,395,928
 6                   海螺水泥       52,945,675     30,187,231      83,132,906
 7                   中信证券       26,602,113     49,800,896      76,403,009
 8                   浦发银行       17,935,588     52,844,305      70,779,893
 9                   华域汽车       55,018,937     10,153,410      65,172,347
 10                  保利地产        2,841,233     59,749,263      62,590,496
 
 ============================================================================
    
    港股通--十大成交活跃股
      
 排名  股票代码    股票名称        买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                   （港元）       （港元）        （港元）
 1                 汉能薄膜发电     62,395,520     24,016,040      86,411,560
 2                 上海医药         13,997,600     20,115,948      34,113,548
 3                 阿里影业         30,050,400      2,731,200      32,781,600
 4                 恒大地产         25,688,250      1,863,690      27,551,940
 5                 中国南车         10,202,830     13,406,380      23,609,210
 6                 紫金矿业         21,842,160      1,279,900      23,122,060
 7                 东方电气          5,703,608     10,155,936      15,859,544
 8                 保利协鑫能源     12,572,500      2,634,730      15,207,230
 9                 海通证券          8,870,968      5,350,096      14,221,064
 10                中国北车          6,283,900      7,524,700      13,808,600
 
    （完）
    
    浏览相关细节，请点选(here)
    

 (整理 雷美珍；审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐