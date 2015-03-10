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货币新闻 | 2015年 3月 10日 星期二 18:17 BJT

欧洲汇市：挪威克朗兑美元跌至13年低点，市场对挪威降息的预期未变

路透伦敦3月10日 - 挪威克朗兑美元周二触及13年低点，数据显示挪威通胀率低于预期，并未改变有关挪威央行将在下周会议上降息的看法。

美元兑挪威克朗 上涨1.6%，报8.0607克朗，为2002年5月以来最高位。

挪威克朗兑备受打压的欧元 也下滑，触及四周低点8.6656克朗，日内下跌0.6%。

数据显示，挪威2月消费者物价指数(CPI)较上年同期增长1.9%，低于路透调查预估的成长2.1%。（完）

(编译 高琦 审校 龚芳)
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