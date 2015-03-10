欧洲汇市：挪威克朗兑美元跌至13年低点，市场对挪威降息的预期未变

金砖国家：5月2日股汇市收盘纵览
路透5月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月2日(周二)走势纵览。
路透伦敦3月10日 - 挪威克朗兑美元周二触及13年低点，数据显示挪威通胀率低于预期，并未改变有关挪威央行将在下周会议上降息的看法。
美元兑挪威克朗 上涨1.6%，报8.0607克朗，为2002年5月以来最高位。
挪威克朗兑备受打压的欧元 也下滑，触及四周低点8.6656克朗，日内下跌0.6%。
数据显示，挪威2月消费者物价指数(CPI)较上年同期增长1.9%，低于路透调查预估的成长2.1%。（完）
(编译 高琦 审校 龚芳)
路透5月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月2日(周二)走势纵览。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月3-5日 0900 英国抵押贷款利率 4月 -- 4.4% 2100 韩国外汇储备(亿美元) 4月 -- 3,753.0 5月3日(三) 0800 德国经季节调整失业人数变化(万人) 4月 减少1.2 减少3.0 未经季节调整失业人数(万人) 257.7 266.2 经季节调整失业率 5.8% 5.8% 经季节调整失业人数(万人)
注：TPP为跨太平洋伙伴关系协定的英文简称。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选