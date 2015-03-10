中国金融：桂林银行获批信贷资产证券化业务资格，成第二批获准银行

路透北京3月10日 - 中国城商行--桂林银行近日表示，该行已经获得开办信贷资产证券化业务主体资格，成为银监会实行备案制后全国第二批获此业务资格的商业银行。

一位接近监管层人士并对路透表示，目前已有新一批银行获得了备案发行信贷资产证券化的资格，主要是小银行，以城商行居多；此外，还有一些西南、东北地区的小银行目前正在申请资格。

桂林银行网站新闻稿称，银监会将资产证券化审批制变更为备案制后，该行即着手主体资格申报工作，并向监管部门提交了申报材料。

“此后，我行可根据自身实际开办资产证券化业务，确定发行规模，只需向银监会备案登记，无需再走审批流程，将大大有利于我行盘活存量资产，降低信用风险，进一步优化收入结构和风险结构。”该行称。

1月，中国银监会发文核准了27家银行开办信贷资产证券化业务的资格。在这份文件中，银监会表示，核准的27家银行开办资产证券化业务应履行相应备案登记程序，并遵守《金融机构信贷资产证券化试点监督管理办法》。

去年末，银监会下发相关文件，将信贷资产证券化业务由审批制改为业务备案制，将不再进行逐笔审批。