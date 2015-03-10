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亚洲 | 2015年 3月 10日 星期二 18:22 BJT

路透基点：国泰君安国际寻求40亿港元贷款--TRLPC

路透香港3月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，国泰君安
国际控股有限公司正在寻求40亿港元(5.15亿美元)三年期贷款。
    
    其中一位消息人士称，汇丰控股为协调行。
    
    2014年1月，该公司为其子公司国泰君安(香港)的33亿港元三年期贷
款提供担保 。当时这笔贷款的最高综合收益为210个基点，
利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码190个基点。
    
    香港上市的国泰君安国际是一家投资控股公司。(完)    
    
  
 (编译 杜明霞；审校 高琦)
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