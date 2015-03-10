全球商品：ICE新加坡交易平台计划搁浅，因郑州交易所扬言兴讼--FT

“我们目前寻求在2015年中时候于新加坡推出ICE期约，”ICE发言人Claire Miller向路透表示。她称即将推出的期约包括黄金、“迷你布兰特原油”、以及人民币等。

ICE于12月宣布推出三种期货合约的计划，在本月称还将推出棉花及白糖合约。这项计划是在ICE去年以1.5亿美元收购新加坡商业交易所(SMX)后制定，希望能够在亚洲的交易和结算市场取得一席之地。

ICE已经在美国、加拿大、巴西、英国及欧陆拥有市场及结算网络。

在回应金融时报报导时，Miller称“我们的客户已经表达了希望更好管理他们对中国曝险的意愿。”