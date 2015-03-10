全球商品：ICE新加坡交易平台计划搁浅，因郑州交易所扬言兴讼--FT

标题新闻：TPP的剩余成员国在加拿大开会，讨论美国退出后如何促进本地区的自由贸易
注：TPP为跨太平洋伙伴关系协定的英文简称。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“我们目前寻求在2015年中时候于新加坡推出ICE期约，”ICE发言人Claire Miller向路透表示。她称即将推出的期约包括黄金、“迷你布兰特原油”、以及人民币等。
ICE于12月宣布推出三种期货合约的计划，在本月称还将推出棉花及白糖合约。这项计划是在ICE去年以1.5亿美元收购新加坡商业交易所(SMX)后制定，希望能够在亚洲的交易和结算市场取得一席之地。
ICE已经在美国、加拿大、巴西、英国及欧陆拥有市场及结算网络。
在回应金融时报报导时，Miller称“我们的客户已经表达了希望更好管理他们对中国曝险的意愿。”
尚无法取得郑州商品交易所的官方评论。(完) (编译/审校 李春喜/张明钧/高琦)
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* 标售标的：央行364天期存单 * 标售时间：周三(3日) * 标售金额：1,700亿台币 * 预测区间：0.50%附近 * 受访机构：六家 路透台北5月2日 - 台湾央行周三(3日)将标售1,700亿台币一年期定存单，较上月增加1 00亿台币。路透调查结果显示，本次一年期定存单加权平均得标利率中值料落在0.50%附近 。 路透周二访谈六家金融机构，包括三家本地银行及三家外商银行，预估这次利率大区间 在0.49-0.52%。 台湾央行4月底标售的182天期国库券，决标贴现率为0.330%，低于市场预期 。3月底一年期定存单标售的加权平均得标利率0.518%，高标在0.527%。 台湾央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单。2014年2月增至1,20 0亿台币；2015年3月起提高到1,300亿台币、6月起增至1,500亿台币；2016年2月起增至1,60 0亿台币，仅2017年1月因农历春节因素而降
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