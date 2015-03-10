路透基点：绿地香港投资集团筹借3.3亿美元贷款--TRLPC

标题新闻：TPP的剩余成员国在加拿大开会，讨论美国退出后如何促进本地区的自由贸易
注：TPP为跨太平洋伙伴关系协定的英文简称。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港3月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，绿地香港 投资集团有限公司欲筹措3.3亿美元三年期子弹式定期贷款，以支持在马 来西亚和美国的房地产项目。 德意志银行为牵头行兼簿记行。 贷款利率为220个基点，承贷1亿美元或以上的银行，最高综合收益为 236.67个基点，委以牵头行兼簿记行头衔。承贷0.5-0.99亿美元的银行， 最高综合收益为231.67个基点，给与牵头行头衔。 中国出口信用保险公司提供担保。 去年，德意志银行为绿地香港牵头一笔2.5亿美元的三年期定期贷款 ，最高综合收益为303个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加 码250个基点。位于上海的母公司绿地控股集团提供贷款担保。 据汤森路透LPC数据，2014年12月，绿地香港子公司信鑫投资有限公 司(True Thrive Investments)完成一笔39亿港元的双币种三年期定期贷 款。(完) (编译 孙茉莉; 审校 白云)
注：TPP为跨太平洋伙伴关系协定的英文简称。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 标售标的：央行364天期存单 * 标售时间：周三(3日) * 标售金额：1,700亿台币 * 预测区间：0.50%附近 * 受访机构：六家 路透台北5月2日 - 台湾央行周三(3日)将标售1,700亿台币一年期定存单，较上月增加1 00亿台币。路透调查结果显示，本次一年期定存单加权平均得标利率中值料落在0.50%附近 。 路透周二访谈六家金融机构，包括三家本地银行及三家外商银行，预估这次利率大区间 在0.49-0.52%。 台湾央行4月底标售的182天期国库券，决标贴现率为0.330%，低于市场预期 。3月底一年期定存单标售的加权平均得标利率0.518%，高标在0.527%。 台湾央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单。2014年2月增至1,20 0亿台币；2015年3月起提高到1,300亿台币、6月起增至1,500亿台币；2016年2月起增至1,60 0亿台币，仅2017年1月因农历春节因素而降
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