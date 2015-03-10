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亚洲 | 2015年 3月 10日 星期二 18:35 BJT

路透基点：绿地香港投资集团筹借3.3亿美元贷款--TRLPC

路透香港3月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，绿地香港
投资集团有限公司欲筹措3.3亿美元三年期子弹式定期贷款，以支持在马
来西亚和美国的房地产项目。
    
    德意志银行为牵头行兼簿记行。
    
    贷款利率为220个基点，承贷1亿美元或以上的银行，最高综合收益为
236.67个基点，委以牵头行兼簿记行头衔。承贷0.5-0.99亿美元的银行，
最高综合收益为231.67个基点，给与牵头行头衔。
    
    中国出口信用保险公司提供担保。
    
    去年，德意志银行为绿地香港牵头一笔2.5亿美元的三年期定期贷款
，最高综合收益为303个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加
码250个基点。位于上海的母公司绿地控股集团提供贷款担保。
    
    据汤森路透LPC数据，2014年12月，绿地香港子公司信鑫投资有限公
司(True Thrive Investments)完成一笔39亿港元的双币种三年期定期贷
款。(完)
    
  
 (编译 孙茉莉; 审校 白云)
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