马来西亚期市：棕榈油期货跌至两周低位，因3月初出口数据不佳

标题新闻：TPP的剩余成员国在加拿大开会，讨论美国退出后如何促进本地区的自由贸易
注：TPP为跨太平洋伙伴关系协定的英文简称。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透吉隆坡3月10日 - 马来西亚棕榈油期货周二跌至两周低位，跌势 持续进入第五天，跟随原油和豆油价格跌势，且因3月初棕榈油出口状况 令人失望带来跌压。 船货调查机构Intertek Testing Services的数据显示，马来西亚3月 1-10日的棕榈油出货量较上月同期减少12.3%至262,168吨，受中国和欧洲 减少进口棕榈油影响。 “棕榈油行业会议上大家原本都在说3月出口会有良好表现，但现实 却令人失望，”吉隆坡一家外资商品公司的交易员说。 “压力无疑来自出口...每天2.6万吨的出口量可谓很低、很低。” 另一船货调查机构Societe Generale de Surveillance的数据显示， 3月同期的棕榈油出口减少19.3%。 马来西亚指标5月棕榈油期货合约 午盘触及2,221马币(林吉 特)，为2月24日以来最低位，终场结算价收低1.5%，报每吨2,238马币， 为第五天收低。 总交易量为60,412口，高于往常的35,000口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 白云; 审校 王洋)
注：TPP为跨太平洋伙伴关系协定的英文简称。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 标售标的：央行364天期存单 * 标售时间：周三(3日) * 标售金额：1,700亿台币 * 预测区间：0.50%附近 * 受访机构：六家 路透台北5月2日 - 台湾央行周三(3日)将标售1,700亿台币一年期定存单，较上月增加1 00亿台币。路透调查结果显示，本次一年期定存单加权平均得标利率中值料落在0.50%附近 。 路透周二访谈六家金融机构，包括三家本地银行及三家外商银行，预估这次利率大区间 在0.49-0.52%。 台湾央行4月底标售的182天期国库券，决标贴现率为0.330%，低于市场预期 。3月底一年期定存单标售的加权平均得标利率0.518%，高标在0.527%。 台湾央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单。2014年2月增至1,20 0亿台币；2015年3月起提高到1,300亿台币、6月起增至1,500亿台币；2016年2月起增至1,60 0亿台币，仅2017年1月因农历春节因素而降
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