马来西亚期市：棕榈油期货跌至两周低位，因3月初出口数据不佳

路透吉隆坡3月10日 - 马来西亚棕榈油期货周二跌至两周低位，跌势 持续进入第五天，跟随原油和豆油价格跌势，且因3月初棕榈油出口状况 令人失望带来跌压。 船货调查机构Intertek Testing Services的数据显示，马来西亚3月 1-10日的棕榈油出货量较上月同期减少12.3%至262,168吨，受中国和欧洲 减少进口棕榈油影响。 “棕榈油行业会议上大家原本都在说3月出口会有良好表现，但现实 却令人失望，”吉隆坡一家外资商品公司的交易员说。 “压力无疑来自出口...每天2.6万吨的出口量可谓很低、很低。” 另一船货调查机构Societe Generale de Surveillance的数据显示， 3月同期的棕榈油出口减少19.3%。 马来西亚指标5月棕榈油期货合约 午盘触及2,221马币(林吉 特)，为2月24日以来最低位，终场结算价收低1.5%，报每吨2,238马币， 为第五天收低。 总交易量为60,412口，高于往常的35,000口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 白云; 审校 王洋)