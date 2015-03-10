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亚洲 | 2015年 3月 10日 星期二 19:01 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货跌至两周低位，因3月初出口数据不佳

路透吉隆坡3月10日 - 马来西亚棕榈油期货周二跌至两周低位，跌势
持续进入第五天，跟随原油和豆油价格跌势，且因3月初棕榈油出口状况
令人失望带来跌压。
    
    船货调查机构Intertek Testing Services的数据显示，马来西亚3月
1-10日的棕榈油出货量较上月同期减少12.3%至262,168吨，受中国和欧洲
减少进口棕榈油影响。
    
    “棕榈油行业会议上大家原本都在说3月出口会有良好表现，但现实
却令人失望，”吉隆坡一家外资商品公司的交易员说。
    
    “压力无疑来自出口...每天2.6万吨的出口量可谓很低、很低。”
    
    另一船货调查机构Societe Generale de Surveillance的数据显示，
3月同期的棕榈油出口减少19.3%。
    
    马来西亚指标5月棕榈油期货合约 午盘触及2,221马币(林吉
特)，为2月24日以来最低位，终场结算价收低1.5%，报每吨2,238马币，
为第五天收低。
    
    总交易量为60,412口，高于往常的35,000口。(完)
   
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>
    
    

 (编译 白云; 审校 王洋)
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