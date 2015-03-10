（修正）斯里兰卡禁止前国防部长出国 因涉及调查

(本文由路透中文网编译提供)

（修正内文第二段和第五段人名漏字）

路透科伦坡3月10日 - 斯里兰卡警方周二称，法院禁止前总统马欣达·拉贾帕克萨（Mahinda Rajapaksa）的弟弟哥达巴雅·拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）出国，因其被指控使用商用浮动军械库作为一支“私人军队”的武器库。

哥达巴雅·拉贾帕克萨是前国防部长，这是拉贾帕克萨家族成员迄今受到的最严厉限制。马欣达·拉贾帕克萨1月在选举中意外失利。

这是对马欣达·拉贾帕克萨及其亲属涉嫌腐败和镇压的调查中的一部分。

警方今年从该军械库的20个集装箱内查获超过3,000件武器。该军械库由私人安保公司Avant Garde Maritime Services管理，停靠地点为南部的加勒港。

“加勒地方法院对三人实施出国禁令：前国防部长哥达巴雅·拉贾帕克萨，前海军官员、Avant Garde的顾问Satilaka Dissanayake，以及Avant Garde另外一名总监，”警方代理发言人Ruwan Gunasekara对路透说道。

该军械库为商用，为驻扎在船上的海事安全士兵存放军火，这些船只经过斯里兰卡附近。(完)