（修正）斯里兰卡禁止前国防部长出国 因涉及调查

标题新闻：TPP的剩余成员国在加拿大开会，讨论美国退出后如何促进本地区的自由贸易
注：TPP为跨太平洋伙伴关系协定的英文简称。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
（修正内文第二段和第五段人名漏字）
路透科伦坡3月10日 - 斯里兰卡警方周二称，法院禁止前总统马欣达·拉贾帕克萨（Mahinda Rajapaksa）的弟弟哥达巴雅·拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）出国，因其被指控使用商用浮动军械库作为一支“私人军队”的武器库。
哥达巴雅·拉贾帕克萨是前国防部长，这是拉贾帕克萨家族成员迄今受到的最严厉限制。马欣达·拉贾帕克萨1月在选举中意外失利。
这是对马欣达·拉贾帕克萨及其亲属涉嫌腐败和镇压的调查中的一部分。
警方今年从该军械库的20个集装箱内查获超过3,000件武器。该军械库由私人安保公司Avant Garde Maritime Services管理，停靠地点为南部的加勒港。
“加勒地方法院对三人实施出国禁令：前国防部长哥达巴雅·拉贾帕克萨，前海军官员、Avant Garde的顾问Satilaka Dissanayake，以及Avant Garde另外一名总监，”警方代理发言人Ruwan Gunasekara对路透说道。
该军械库为商用，为驻扎在船上的海事安全士兵存放军火，这些船只经过斯里兰卡附近。(完)
编译：李富强 发稿：程芳
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* 标售标的：央行364天期存单 * 标售时间：周三(3日) * 标售金额：1,700亿台币 * 预测区间：0.50%附近 * 受访机构：六家 路透台北5月2日 - 台湾央行周三(3日)将标售1,700亿台币一年期定存单，较上月增加1 00亿台币。路透调查结果显示，本次一年期定存单加权平均得标利率中值料落在0.50%附近 。 路透周二访谈六家金融机构，包括三家本地银行及三家外商银行，预估这次利率大区间 在0.49-0.52%。 台湾央行4月底标售的182天期国库券，决标贴现率为0.330%，低于市场预期 。3月底一年期定存单标售的加权平均得标利率0.518%，高标在0.527%。 台湾央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单。2014年2月增至1,20 0亿台币；2015年3月起提高到1,300亿台币、6月起增至1,500亿台币；2016年2月起增至1,60 0亿台币，仅2017年1月因农历春节因素而降
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