东南亚股市：泰国股市录得三个月最大单日跌幅，其它股市呈现区间波动

路透曼谷3月10日 - 泰国股市周二录得近三个月最大单日跌幅，因尾盘对能源股的抛盘 打压市场，而银行股也止住连续三日的升势，周三泰国央行将做利率决定。 其它东南亚地区股市呈现区间波动态势，亚洲市场人气低迷，因担心美联储在年中加息 。 泰国股市指标股指 下跌1.8%，为12月15日以来最大单日跌幅。 能源企业PTT Exploration and Production 下跌4.9%，PTT Global Chemic al 下跌2.2%。 泰股银行股指数 下跌2.7%，此前曾连涨三个交易日，至逾一周最高。交易员表 示投资者降低风险头寸，以应对泰国央行可能的降息措施。 总理巴育周二表示，泰国不应该急于降息，支持了市场有关央行将在周三会议上维持利 率不变的预期。 涨跌 当日 今年以来 2014 年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 410.35 -4.03 -0.97 -0.10 410.77 新加坡 3398.26 -6.31 -0.19 +0.98 3365.15 马来西亚 1789.73 -2.01 -0.11 +1.62 1761.25 泰国 1531.04 -28.67 -1.84 +2.23 1497.67 印尼 5462.93 18.29 +0.34 +4.51 5226.95 菲律宾 7828.48 8.19 +0.10 +8.27 7230.57 越南 589.66 1.22 +0.21 +8.07 545.63 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 美股盘中英文报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 王洋; 审校 白云)