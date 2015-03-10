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亚洲 | 2015年 3月 10日 星期二 19:16 BJT

东南亚股市：泰国股市录得三个月最大单日跌幅，其它股市呈现区间波动

路透曼谷3月10日 - 泰国股市周二录得近三个月最大单日跌幅，因尾盘对能源股的抛盘
打压市场，而银行股也止住连续三日的升势，周三泰国央行将做利率决定。
    
    其它东南亚地区股市呈现区间波动态势，亚洲市场人气低迷，因担心美联储在年中加息
。
    
    泰国股市指标股指 下跌1.8%，为12月15日以来最大单日跌幅。
    
    能源企业PTT Exploration and Production 下跌4.9%，PTT Global Chemic
al 下跌2.2%。
    
    泰股银行股指数 下跌2.7%，此前曾连涨三个交易日，至逾一周最高。交易员表
示投资者降低风险头寸，以应对泰国央行可能的降息措施。
    
    总理巴育周二表示，泰国不应该急于降息，支持了市场有关央行将在周三会议上维持利
率不变的预期。
    
                                                    涨跌    当日  今年以来  2014
年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   410.35    -4.03   -0.97   -0.10   410.77
    新加坡                   3398.26    -6.31   -0.19   +0.98  3365.15
    马来西亚                  1789.73    -2.01   -0.11   +1.62  1761.25
    泰国                      1531.04   -28.67   -1.84   +2.23  1497.67
    印尼                      5462.93    18.29   +0.34   +4.51  5226.95
    菲律宾                     7828.48     8.19   +0.10   +8.27  7230.57
    越南                        589.66     1.22   +0.21   +8.07   545.63
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
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    韩国股市报导             东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 王洋; 审校 白云)
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